Давняя мечта семьи Кумари построить дом в маленькой деревне неподалеку от Тарту выявила множество проблем жилого комплекса, строящегося посреди полей. Да таких, что решить их, может, и не удастся.
Перевод: Ева Ойжинская
Все началось четыре года назад с отвратительного запаха гнилых яиц, который проникал в комнаты через открытые окна.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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