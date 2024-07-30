Владелец участка Кибувитса, расположенного в Ридакюла недалеко от Тарту, Маргит Кумари, у своего колодца, вода в котором загрязнена. За забором находится участок Пихлака, а непосредственно с другой стороны забора - септик и дренажное поле этого участка.

Фото: Kristjan Teedema