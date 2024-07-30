Владелец участка Кибувитса, расположенного в Ридакюла недалеко от Тарту, Маргит Кумари, у своего колодца, вода в котором загрязнена. За забором находится участок Пихлака, а непосредственно с другой стороны забора - септик и дренажное поле этого участка.
Владелец участка Кибувитса, расположенного в Ридакюла недалеко от Тарту, Маргит Кумари, у своего колодца, вода в котором загрязнена. За забором находится участок Пихлака, а непосредственно с другой стороны забора - септик и дренажное поле этого участка. Фото: Kristjan Teedema

Давняя мечта семьи Кумари построить дом в маленькой деревне неподалеку от Тарту выявила множество проблем жилого комплекса, строящегося посреди полей. Да таких, что решить их, может, и не удастся.

Перевод: Ева Ойжинская

Все началось четыре года назад с отвратительного запаха гнилых яиц, который проникал в комнаты через открытые окна.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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