Сегодня утром в районе Мунамяэского парка в центре Пярну было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Из-за несоблюдения женщиной-водителем требований дорожного знака были помяты три автомобиля, а один человек был доставлен в больницу.
Авария на перекрестке: три разбитые машины, один госпитализированный пассажир
Перевод: Павел Соболев
Авария произошла на пересечении улиц Лыуна и Веэ. По улице Лыуна двигался Volkswagen Passat, и со стороны улицы Вее в него въехал Opel Mokka. Водитель Opel, 49-летняя женщина, не заметила дорожный знак «Уступи дорогу». В результате удара Volkswagen врезался в припаркованный на улице Лыуна автомобиль Toyota Avensis.
Помимо 51-летнего водителя, в Volkswagen Passat находились четыре человека, один из которых, 30-летний пассажир, был доставлен в больницу. Движение в месте аварии было временно перекрыто.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт, водители транспортных средств были трезвы. «Все использовали средства безопасности, шины транспортных средств соответствовали требованиям», - указала представитель полиции и добавил, что точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены позднее.