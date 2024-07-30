Авария на перекрестке: три разбитые машины, один госпитализированный пассажир

Перевод: Павел Соболев

Авария произошла на пересечении улиц Лыуна и Веэ. По улице Лыуна двигался Volkswagen Passat, и со стороны улицы Вее в него въехал Opel Mokka. Водитель Opel, 49-летняя женщина, не заметила дорожный знак «Уступи дорогу». В результате удара Volkswagen врезался в припаркованный на улице Лыуна автомобиль Toyota Avensis.

Помимо 51-летнего водителя, в Volkswagen Passat находились четыре человека, один из которых, 30-летний пассажир, был доставлен в больницу. Движение в месте аварии было временно перекрыто.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт, водители транспортных средств были трезвы. «Все использовали средства безопасности, шины транспортных средств соответствовали требованиям», - указала представитель полиции и добавил, что точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены позднее.