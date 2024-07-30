На трех участках шоссе Таллинн-Пярну введены временные скоростные ограничения

В течение всего сегодняшнего дня идет дорожный ремонт на шоссе Таллинн-Пярну в Нурме (121-й км) и в Курене (115-й км). На время работ перекрыта одна полоса и ограничена скорость, движение координируют регулировщики.

Кроме того, также на трассе Таллинн-Пярну на участке 62-70 км в Мярьямаа из-за геологических работ закрыто одно направление движения и ограничена скорость. Движение транспорта там будет координироваться регулировщиками с 30 июля по 1 августа.