Молодые люди копят деньги на подушку безопасности и путешествия

LHV изучил сберегательные привычки и финансовые цели молодежи на основе статистики Накопительного счета, возможность открыть который появилась в январе. Статистика показывает, что медианная сумма финансовых целей для молодых людей младше 18 лет составляет порядка 1000 евро, а для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет - 2000 евро.

По словам руководителя направления молодежного сегмента LHV Лауры Раудсепп, заметно, что молодые люди последовательны в достижении поставленных финансовых целей.

«Например, в случае молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет мы видим, что медианна сумма, ежемесячно поступающая на их сберегательные счета, составляет чуть более 100 евро. В случае сберегательных счетов для молодых людей младше 18 лет медианная сумма ежемесячных пополнений составляет 25 евро. Учитывая, что молодые люди в этом возрасте зачастую еще учатся или только начинают карьеру, очень важно, чтобы у них формировалась привычка делать накопления - это закладывает хорошую основу для будущих финансовых привычек», - сказала Раудсепп.

Также среди молодых людей, использующих Накопительный счет, популярно микронакопление. «Мы видим, что 50 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет используют микронакопление, чтобы сбережения росли еще быстрее. Среди молодежи младше 18 лет этот же показатель составляет 38 процентов. Автоматическое накопление - один лучших способов незаметно для себя ускорить процесс накопления: центы потихоньку складываются в евро», - прокомментировала Раудсепп.

Среди молодежи до 18 лет наиболее популярными целями накопления являются создание подушки безопасности и инвестирование. Наименее популярные цели в этой возрастной группе касаются здоровья, праздников и жилья.

Среди молодежи 18-25 лет самые популярные цели накопления - это создание финансовой подушки безопасности и путешествия. Менее популярны в этой возрастной группе цели, связанные с праздниками, здоровьем и электроникой.