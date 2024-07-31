В более спокойные времена в Украине конец июля означал старт массовых отпусков, тишину в политической жизни и жаркую погоду. Жаркая погода в наличии, все остальное - нет. Сейчас больше всего украинцев интересуют истребители F-16, новые зенитно-ракетные комплексы для противовоздушной обороны, виды на урожай, перспективы роста налогов, курс гривны к доллару. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Страсти по F-16, виды на урожай, рост налогов и жизнь без электричества. Обзор событий в Украине
В типах американских и европейских военных самолетов, танков, зенитно-ракетных систем и систем залпового огня разбираются практически все украинцы. Внезапно нация стала экспертом в области воздушных дронов, потому что FPV-дроны для Вооруженных сил Украины собирают чуть ли не на кухнях.
Практически все понимают, что прекратить жестокие воздушные атаки на украинские города, села, а также на электростанции и другие объекты инфраструктуры можно только за счет сочетания мощной противовоздушной обороны и нанесения ударов в глубь российской территории по аэродромам и стартовым площадкам ракет.
Но проблема в том, что европейские и американские партнеры Украины фактически запрещают использовать поставляемые ими ракеты для ударов по целям на территории РФ.
Как точно высказалась еще в конце мая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, «эти ограничения [на удары вглубь российской территории] заставляют украинцев сражаться с одной рукой, привязанной за спиной. Мы выступаем за отмену ограничений. Поскольку Украина борется с агрессором, она имеет право защищать себя... уничтожение российских военных целей по ту сторону границы является частью этого права на самооборону». К сожалению, эта позиция за последние два месяца не изменилась ни на йоту.
Где наши F-16?
Недавняя статья в издании «Вашингтон пост» 28 июля по поводу ситуации вокруг поставки в Украину истребителей F-16 особенно ярко иллюстрирует боязнь того, что Украина начнет давать отпор российскому агрессору слишком уж эффективно.
«Чиновники отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи - около 20 самолетов и, как ожидается, к лету этого года обучение завершат всего шесть пилотов, поскольку программа ограничена по количеству мест и сопровождается задержками» - сообщает издание.
Бурная реакция украинцев на эту статью в соцсетях вызвана болью от разрушений и убийств, которые творят российские планирующие бомбы в том же Харькове и других прифронтовых городах.
Применение F-16 с его дальнобойными ракетами «воздух-воздух» и его мощными радиолокационными станциями могло бы радикально решить проблему бомбардировок прифронтовых регионов. Равно как F-16 мог бы сыграть роль эффективного охотника за крылатыми и даже баллистическими ракетами над украинской территорией вдали от линии фронта.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Но сложность тут состоит в том, что дальнобойные ракеты для F-16 - это те самые ракеты, которые используют хорошо показавшие себя в Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
То есть за довольно ограниченные запасы ракет, которые все же попадают в Украину, будут конкурировать два потребителя - истребители F-16 и комплексы NASAMS, которые защищают столицу, ряд областных центров и энергетические объекты.
Еще больше украинцы жаждали бы участия F-16 в атаках на военные объекты в глубине территории России. Для таких задач этот самолет вооружен до зубов, его высокоточные ракеты способны уничтожать цели на глубине до 300 км от линии фронта.
При таком его использовании и часть российских аэродромов станут непригодными для использования, российские линии снабжения фронта будут разрушены основательно. Но, как видим, пока для такого использования этот самолет недоступен.
Статью в «Вашингтон Пост» вполне можно рассматривать в качестве обоснования будущих ограничений. Что делают в таком случае украинские военные? Правильно, они продолжают сражаться, а для ударов в глубину используют изготовленные в Украине дроны.
Из самого недавнего - утром 27 июля были атакованы три военных аэродрома - в Энгельсе Саратовской области, «Оленья» в Мурманской области и «Дягилево» в Рязанской области.
Первые два используются преимущественно стратегическими бомбардировщиками Ту-95м, а третий - дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3. И в этот раз именно Ту-22М3 был поврежден на аэродроме «Оленья», который расположен на расстоянии около 1800 км от украинской границы.
21 век без электричества
Высокий риск ударов по украинской энергетике влияет на состояние экономики и на цены, конечно, тоже. Разрушения электростанций и трансформаторных подстанций приводят к тому, что украинский государственный оператор энергосетей «Укрэнерго» периодически уменьшает поставки электроэнергии в областях.
Из-за угрозы отключений электроэнергии украинские предприятия покупают генераторы, солнечные панели, другое оборудование, которое позволяет работать даже при отключении централизованного энергоснабжения. Эти дополнительные затраты, конечно, отражаются на ценах.
Из-за аномальной жары в июле украинские потребители очень сильно страдали от отключений. Зачастую в отдельных регионах это выглядело как включение электроэнергии на три-четыре часа с последующим отключением на пять-семь часов.
В особо острых ситуациях отключения длились и дольше, а периоды подачи электроэнергии сокращались и до двух часов. Причина в том, что с марта российские войска целенаправленно обстреливали ракетами и дронами электростанции и трансформаторные подстанции, особенно сильно пострадали тепловые электростанции и станции теплоэлектроснабжения (ТЭЦ).
Например, практически все ТЭЦ в прифронтовом полуторамиллионом городе Харькове были разрушены в марте-мае нынешнего года. Украинские энергетики активно восстанавливают разрушенное, хотя, понятно, что восстановить быстро крупные энергоблоки невозможно. Спасают положение те три атомные электростанции, которыми располагает Украина – Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская АЭС.
Но лето как раз является периодом профилактических ремонтов и перезагрузки ядерного горючего, так что большинство ядерных энергоблоков временно остановлены.
К концу июля аномально высокая жара из Украины ушла, а один из энергоблоков был снова запущен после ремонта. Это позволило «Укрэнерго» увеличить лимиты потребления электроэнергии в регионах.
«Завтра без отключений вообще», написал 29 июля на своей страничке в Facebook Сергей Коваленко, CEO энергоснабжающей компании YASNO, которая обслуживает потребителей Киева, а также Днепропетровской и Донецкой областей.
Что ж, это означает, что украинцы будут меньше заглядывать на своих смартфонах в мобильные приложения энергоснабжающих компаний. Это сейчас стиль жизни в Украине - прислушиваться к сообщениям двух самых важных мобильных приложений - о воздушных тревогах и об отключении энергоснабжения.
Главный участник экономики - война
С урожаем проще. Его уже собирают, точнее, собрали значительную часть. Продовольствия в стране достаточно, хватит и для экспорта примерно 50 миллионов тонн зерна (пшеница, кукуруза, ячмень) и масличных культур (подсолнечник, рапс, соя).
«Сельское хозяйство Украины кормит 400 миллионов человек в мире, и у нее есть возможность кормить 600 миллионов», - заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая 29 июля прибыла в Украину с визитом.
С налогами все куда сложнее: правительство пытается убедить общество в том, что надо поднимать налоги, а общество резонно советует поискать деньги внутри государственной машины.
Собственно, такой же совет дала украинскому правительству и Пенни Прицкер: не увлекаться повышением налогов, искать деньги в таможне и налоговой службе, дескать, за счет оптимизации их работы доходы госбюджета могут вырасти и без повышения налоговых ставок.
Курс гривны немного потрепал нервы в середине июля, когда он довольно бодро двигался от 40,5 до 41,5 гривен за доллар. 2,5% снижения курса национальной валюты за пару недель – это чувствительно. В том числе потому, что курс влияет и на цены.
Мы же понимаем, что цены на все импортные товары следуют за курсом национальной валюты и опасения, что цены рванут вверх вслед за курсом вовсе небеспочвенны. Что в этой ситуации делает Национальный банк Украины? Он продает валюту из своих резервов, благо, есть, что продавать.
А 25 июля Нацбанк Украины оставил без изменения учетную ставку на уровне 13% годовых после того, как постепенно снижал ее с сентября 2023 года от уровня 24%. Это означает, что Нацбанк видит риски снижения курса гривны и ускоренного роста цен.
Собственно, одновременно с решением о сохранении ставки Нацбанк объявил, что он увеличит прогноз темпа роста потребительских цен с 8,2% до 8,5% по итогам года. По обновленному макропрогнозу, инфляция к концу года ускорится до 8,5%.
Для приближения ее к цели 5% в последующие годы мы будем принимать меры по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и устойчивости валютного рынка. Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Украины Андрий Пышный. Хотя при этом пояснил, что дело не только в курсе гривны.
Как прямо сейчас выглядит реакция обычных украинцев на длящуюся который год войну? Как эмоциональные качели: от раздражения и боли из-за трагедий и потерь до восторга и подъема после успешных атак и контратак украинских военных. И так уже почти два с половиной года.
«Подскажите место, куда военный в отпуске может поехать с семьей», «Покупать солнечные батареи или генератор», «Кто возьмет кошку, которую вывезли из села в Харьковской области, которое под обстрелом», «Собираем на внедорожник для коллеги, который служит в армии» - такими сообщениями пестрит лента новостей от друзей, которую я каждое утро открываю в Facebook и Twitter.