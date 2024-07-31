Страсти по F-16, виды на урожай, рост налогов и жизнь без электричества. Обзор событий в Украине

«Чиновники отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи - около 20 самолетов и, как ожидается, к лету этого года обучение завершат всего шесть пилотов, поскольку программа ограничена по количеству мест и сопровождается задержками» - сообщает издание.

Бурная реакция украинцев на эту статью в соцсетях вызвана болью от разрушений и убийств, которые творят российские планирующие бомбы в том же Харькове и других прифронтовых городах.

Применение F-16 с его дальнобойными ракетами «воздух-воздух» и его мощными радиолокационными станциями могло бы радикально решить проблему бомбардировок прифронтовых регионов. Равно как F-16 мог бы сыграть роль эффективного охотника за крылатыми и даже баллистическими ракетами над украинской территорией вдали от линии фронта.

Справка об авторе Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года. Действующий главный редактор журнала «Деньги» Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент». Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.

Но сложность тут состоит в том, что дальнобойные ракеты для F-16 - это те самые ракеты, которые используют хорошо показавшие себя в Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS.