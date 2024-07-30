Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Институт конъюнктуры: Эстония движется в сторону пяти самых дорогих стран Европы

Аймур-Яан Кескель
Copy
Министр экономики Эркки Кельдо и директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп.
Министр экономики Эркки Кельдо и директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. Фото: Oliver Kaur

Во вторник директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп, представляя свежий обзор экономической ситуации, сообщил, что состояние экономики Эстонии плохое, но постепенно улучшается. Новый министр экономики Эркки Кельдо заявил, что период быстрого роста цен прошел, и покупательная способность людей улучшается.

По словам Раудсеппа, несмотря на плохое состояние экономики, видны показывает небольшие признаки улучшения, и время быстрого падения экономических показателей определенно прошло. «Это означает, что состояние экономики плохое, но больше не ухудшается», - сказал Раудсепп.

Причиной улучшения ситуации Раудсепп назвал адаптацию эстонских предприятий и нахождение новых рынков для своих товаров и услуг.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх