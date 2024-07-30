Институт конъюнктуры: Эстония движется в сторону пяти самых дорогих стран Европы

Во вторник директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп, представляя свежий обзор экономической ситуации, сообщил, что состояние экономики Эстонии плохое, но постепенно улучшается. Новый министр экономики Эркки Кельдо заявил, что период быстрого роста цен прошел, и покупательная способность людей улучшается.
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По словам Раудсеппа, несмотря на плохое состояние экономики, видны показывает небольшие признаки улучшения, и время быстрого падения экономических показателей определенно прошло. «Это означает, что состояние экономики плохое, но больше не ухудшается», - сказал Раудсепп.
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