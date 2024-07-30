Институт конъюнктуры: Эстония движется в сторону пяти самых дорогих стран Европы

По словам Раудсеппа, несмотря на плохое состояние экономики, видны показывает небольшие признаки улучшения, и время быстрого падения экономических показателей определенно прошло. «Это означает, что состояние экономики плохое, но больше не ухудшается», - сказал Раудсепп.