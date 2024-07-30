Руководитель Coop: некоторым приходится довольствоваться колбасой вместо ветчины

Совсем недавно цены в магазинах Coop выросли из-за повышения НСО, утверждает Рохтла. При этом, по его словам, предложений со скидкой постоянно становится больше, как по выбору товаров, так и по проценту скидки. Рохтла видит изменение в потребительских привычках прежде всего в том, что, например, замедляются темпы роста продаж органических продуктов.