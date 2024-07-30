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Руководитель Coop: некоторым приходится довольствоваться колбасой вместо ветчины

Эркки Эрилайд
, журналист
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Райнер Рохтла, председатель правления Coop Eesti Keskühistu, говорит, что бешено растущие цены заставили покупателей больше двигаться – там, где это возможно, покупки совершаются в нескольких магазинах и выбор делается исходя из стоимости.
Райнер Рохтла, председатель правления Coop Eesti Keskühistu, говорит, что бешено растущие цены заставили покупателей больше двигаться – там, где это возможно, покупки совершаются в нескольких магазинах и выбор делается исходя из стоимости. Фото: Oliver Kaur

Рост цен на этот раз прекратился, прибыль торговых сетей растет, но происходит это за счет снижения расходов, а не увеличения наценки, уверяет председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.

Перевод: Александр Шкут

Совсем недавно цены в магазинах Coop выросли из-за повышения НСО, утверждает Рохтла. При этом, по его словам, предложений со скидкой постоянно становится больше, как по выбору товаров, так и по проценту скидки. Рохтла видит изменение в потребительских привычках прежде всего в том, что, например, замедляются темпы роста продаж органических продуктов.

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