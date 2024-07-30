Руководитель Coop: некоторым приходится довольствоваться колбасой вместо ветчины

Рост цен на этот раз прекратился, прибыль торговых сетей растет, но происходит это за счет снижения расходов, а не увеличения наценки, уверяет председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
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Перевод: Александр Шкут
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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