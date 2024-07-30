Во вторник, 30 июля, Евгений Осиновский вместе с вице-мэром Алексеем Яшиным встретились с директорами русскоязычных школ Таллинна, чтобы оценить готовность учителей к переходу на эстоноязычное образование.
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Осиновский: учителя должны продолжать учить эстонский, так как это последнее смягчение требований (1)
Мэр Таллинна выразил признательность школам и их руководителям на своей странице в Facebook: «Все стараются, чтобы переход на эстоноязычное образование прошел успешно», - написал Осиновский.
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