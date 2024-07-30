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Осиновский: учителя должны продолжать учить эстонский, так как это последнее смягчение требований (1)

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Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник, 30 июля, Евгений Осиновский вместе с вице-мэром Алексеем Яшиным встретились с директорами русскоязычных школ Таллинна, чтобы оценить готовность учителей к переходу на эстоноязычное образование.

Мэр Таллинна выразил признательность школам и их руководителям на своей странице в Facebook: «Все стараются, чтобы переход на эстоноязычное образование прошел успешно», - написал Осиновский.

«Конечно, это нелегко, - добавил он. - Поскольку закон уже принят, кажется, что для большинства жителей переход на эстоноязычное образование уже завершен. Однако в таллиннских русскоязычных школах работа только начинается».

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