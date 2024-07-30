Мэр Таллинна выразил признательность школам и их руководителям на своей странице в Facebook: «Все стараются, чтобы переход на эстоноязычное образование прошел успешно», - написал Осиновский.

«Конечно, это нелегко, - добавил он. - Поскольку закон уже принят, кажется, что для большинства жителей переход на эстоноязычное образование уже завершен. Однако в таллиннских русскоязычных школах работа только начинается».