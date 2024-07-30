ИЛЬМАР РААГ Война в Украине дошла до Африки, или Золотые прииски Путина

Особенностью боя туарегов с FAMA и ЧВК «Вагнер» 26 и 27 июля стала комбинированная засада, где силы FAMA/«Вагнер» были поражены самодельными бомбами, также были использованы дроны, а затем продолжились бои с использованием ручного стрелкового оружия. Когда прибыл малийский вертолет, он также получил сильные удары, что свидетельствует о том, что туареги были готовы к появлению вертолета.

Именно удачное сочетание фактора засады с точной разведывательной информацией позволило провести более масштабную операцию, чем удавались раньше. В общем, неудивительно, что военная разведка Украины призналась, что поддерживала туарегов.

Я прогнозирую, что в ближайшие несколько месяцев произойдет новая серия нападений туарегов, при этом дроны FPV, вероятно, будут играть все большую роль. Более вероятными целями являются вертолеты, базирующиеся в Гао и Бамако, а затем и остальная часть легкой бронетехники FAMA.

В конце концов, война в Украине достигла Африки. На первых порах это не окажет существенного влияния на европейские события. В случае с Мали последующие события могут привести к ситуации, когда столица Бамако снова потеряет контроль над севером Мали, поскольку власть ЧВК «Вагнер» там относительно ограничена. Поначалу сложно будет увидеть серьезные изменения, поскольку исторически кланы туарегов всегда ссорились друг с другом, когда нужно было начать делить власть между ними.

Однако в политическом плане потеря северного Мали может плохо отразиться на крайне популистской и националистической военной хунте. Это, в свою очередь, также означает более широкий спад позиций ЧВК «Вагнер» в Мали. Однако быстрого развития событий там не ожидается.

Какую пользу получает от участия в этом «Вагнер»? В обмен на услуги безопасности для президента и режима россиянам передан контроль как минимум над двумя золотыми приисками.