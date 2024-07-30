О том, что украинская военная разведка организует спецоперацию против ЧВК «Вагнер» в Африке, начали говорить осенью прошлого года. Первой целью был Судан, откуда в то время брали начало операции ЧВК «Вагнер». Тогда я предполагал, что это обязательно скоро распространится и до Мали. Теперь это произошло, пишет эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг (Партия правых).
ИЛЬМАР РААГ ⟩ Война в Украине дошла до Африки, или Золотые прииски Путина
Перевод: Павел Соболев
Для лучшего понимания уточним, что «Вагнер» работает в Мали под названиями различных дочерних компаний. Их главным отличием (или недостатком) оказывается игнорирование сути базового конфликта в Мали. А именно, русские выбрали стратегию поддержки пришедшей к власти в результате военного переворота военной хунты полковника Ассими Гоиты, ядро которой составляет племя бамбара. При этом игнорируются пожелания различных других племен.
Этот выбор особенно плох в случае сепаратизма на севере Мали, где существует историческая расовая взаимная ненависть между туарегами и бамбара. Предыдущее присутствие Франции и ООН пыталось найти баланс между враждующими сторонами, что по большому счету никого не удовлетворило, но предотвратило крупную войну. Однако военный переворот произошел именно с целью ликвидировать неэффективное западное присутствие и заменить его «эффективной и надежной» российской поддержкой. Российская политика помощи даже не делает вид, что готова кого-либо выслушать.
Их метод - подавлять повстанцев чистым насилием. Это также соответствует пониманию борьбы с повстанцами многими африканскими полевыми командирами. Но туарегов недооценили, и гражданская война вспыхнула снова. Таким образом, на одной стороне находятся бамбара южного Мали и подчиненные им племена вместе с русскими, а на другой стороне - туареги, различные кланы которых объединились под единым знаменем CSP-PSD.
Дальнейшее развитие
Поначалу официальная малийская армия (FAMA) и «Вагнер», казалось, добиваются успеха, поскольку у них было как минимум четыре ударных вертолета Ми-24, которые поступили на вооружение Советского Союза в 1972 году. Если над полем боя появится такой вертолет, то в пустыне решается исход сражения. При этом против этого вертолета помогает и 14,5-мм пулемет КПВ, установленный на БТР. Однако если повстанцам передадут какие-либо зенитные ракеты, то судьба вертолета точно печальна.
Особенностью боя туарегов с FAMA и ЧВК «Вагнер» 26 и 27 июля стала комбинированная засада, где силы FAMA/«Вагнер» были поражены самодельными бомбами, также были использованы дроны, а затем продолжились бои с использованием ручного стрелкового оружия. Когда прибыл малийский вертолет, он также получил сильные удары, что свидетельствует о том, что туареги были готовы к появлению вертолета.
Именно удачное сочетание фактора засады с точной разведывательной информацией позволило провести более масштабную операцию, чем удавались раньше. В общем, неудивительно, что военная разведка Украины призналась, что поддерживала туарегов.
Я прогнозирую, что в ближайшие несколько месяцев произойдет новая серия нападений туарегов, при этом дроны FPV, вероятно, будут играть все большую роль. Более вероятными целями являются вертолеты, базирующиеся в Гао и Бамако, а затем и остальная часть легкой бронетехники FAMA.
В конце концов, война в Украине достигла Африки. На первых порах это не окажет существенного влияния на европейские события. В случае с Мали последующие события могут привести к ситуации, когда столица Бамако снова потеряет контроль над севером Мали, поскольку власть ЧВК «Вагнер» там относительно ограничена. Поначалу сложно будет увидеть серьезные изменения, поскольку исторически кланы туарегов всегда ссорились друг с другом, когда нужно было начать делить власть между ними.
Однако в политическом плане потеря северного Мали может плохо отразиться на крайне популистской и националистической военной хунте. Это, в свою очередь, также означает более широкий спад позиций ЧВК «Вагнер» в Мали. Однако быстрого развития событий там не ожидается.
Какую пользу получает от участия в этом «Вагнер»? В обмен на услуги безопасности для президента и режима россиянам передан контроль как минимум над двумя золотыми приисками.