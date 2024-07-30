Теперь воздушное пространство стран Балтии будут охранять итальянцы

Они будут патрулировать территорию с помощью четырех истребителей Eurofighter Typhoon в рамках миссии воздушной полиции НАТО с Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

«Миссия воздушной полиции, стартовавшая 20 лет назад, является одной из самых сильных демонстраций обязательств союзников по НАТО. Хотя ситуация в сфере безопасности постоянно меняется, наша цель остается неизменной - безопасное воздушное пространство», - сказала вице-министр обороны Камиле Гогелене на церемонии передачи миссии.

«Я благодарю испанских и португальских военнослужащих, которые завершили свою миссию, и приветствую в Шяуляй итальянцев, которые начинают в Литве свою уже шестую миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии», - добавила она.

Представители ВВС Италии уже в девятый раз участвуют в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии, в том числе в шестой раз - в Литве.

Нынешний итальянский контингент насчитывает около 200 человек, включая пилотов, техников, медицинский персонал, группы поддержки, связистов и других специалистов.

В испанской миссии участвовали восемь самолетов F-18, а в португальской - четыре истребителя F-16 Fighting Falcon. В миссии было задействовано около 300 военнослужащих.