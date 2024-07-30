В Латвии человек рассылал оружие и взрывчатые вещества через почтовые автоматы

18 июня был начат уголовный процесс в отношении мужчины, ранее попадавшего в поле зрения полиции, который, вероятно, приобретал, хранил и продавал огнестрельное оружие, его важные компоненты, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Полиция получила информацию, что этот мужчина отправлял взрывоопасные предметы покупателям через почтовые автоматы, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

17 июля сотрудники Государственной полиции Латвии прибыли на адреса мужчины в рижских микрорайонах Тейка и Пурвциемс. Там было обнаружено 33 основных компонента огнестрельного оружия, 150 частей взрывных устройств, один сигнальный пистолет, 72 гильзы с возможными остатками пороха и восемь детонаторов.

Собранные полицией данные указывают на то, что некоторые из этих предметов мужчина, возможно, приобрел у так называемых «черных копателей». Внешний вид изъятых предметов указывает на то, что часть из них может быть наследием времен войны, однако точное происхождение предметов будет установлено в ходе экспертизы.

19 июля мужчина был признан подозреваемым, и в качестве меры пресечения его заключили под стражу.