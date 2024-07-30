Ужин Макрона с британским королем сильно ударил по кошелькам французских налогоплательщиков

Перевод: Валерия Ермакова

Президентская канцелярия Франции оказалась в минусе на 8,3 миллиона евро в прошлом году, как стало известно в понедельник из ежегодного отчета о бюджетном аудите, опубликованного Высшим административным судом Франции.

В общей сложности, в прошлом году 125 миллионов евро были потрачены на дипломатические и другие официальные мероприятия Эммануэля Макрона, а также на расходы на персонал, безопасность и управление недвижимостью, передает Politico.

Самыми дорогостоящими оказались два высококлассных ужина. В сентябре прошлого года Макрон принимал британского короля Карла III в Версальском дворце. В мероприятии приняли участие не менее 160 человек, среди гостей были певец группы The Rolling Stones Мик Джаггер и известный британский актер Хью Грант.

Ужин обошелся президентской канцелярии Франции почти в 475 000 евро. Из этой суммы более 165 000 евро составили расходы на еду, причём только на вино и другие напитки было потрачено более 40 000 евро.

Ужин, в ходе которого гости наслаждались, среди прочего, синим омаром, крабовыми котлетами и розовыми макаронами, обошелся президентской канцелярии Франции почти в 475 000 евро. Из этой суммы более 165 000 евро составили расходы на еду, причём только на вино и другие напитки было потрачено более 40 000 евро.

Другим дорогостоящим мероприятием стал приватный торжественный ужин, который Макрон организовал в Лувре для премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле прошлого года. Этот ужин обошелся в 400 000 евро.

Высокие расходы на ужины объясняются тем, что для мероприятий, проходящих вне дворца, канцелярия отдельно нанимает работников извне.

Высший административный суд Франции раскритиковал высокие затраты на президентский дворец, но отметил, что предпочтение сотрудников дворца сторонним работникам при организации коктейльных вечеринок на менее чем 100 человек помогло сократить расходы.

В то же время суд раскритиковал неспособность президентской канцелярии эффективно планировать зарубежные визиты, отметив убытки более 830 тысяч евро, возникшие из-за отмены 12 поездок. Только визит в Германию, который был тщательно спланирован на июль прошлого года, но в итоге отменен, стоил стране почти 500 тысяч евро.