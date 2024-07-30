Волонтеры продолжают искать 38-летнего Серго, пропавшего без вести в море

Поиски, продолжавшиеся 18 дней на море и на суше, пока не принесли результатов: был найден лишь его гидроцикл, но ни Серго, ни его спасательного жилета не обнаружили.

Глава фонда Kadunud Ааре Рюйтель подтвердил, что ассоциация, действующая при поддержке волонтеров, не прекращала свои поиски. В зависимости от погодных условий они обследуют пешком берега, на лодках ищут в воде и с воздуха с помощью дронов. К эстонским волонтерам присоединились и родственники пропавшего мужчины.

Красно-черный спасательный жилет «Follow» выделяется лучше, чем человек в черном костюме. Фото: SA Kadunud

По словам Рюйтеля, погода меняется каждый день, и вечерний шторм в воскресенье мог вынести Серго или его спасательный жилет на берега пляжей Матси или Икла, а также на Кихну или Рухну. «Во время шторма ветер дул в сторону Рижского залива, а после шторма ветры дуют в сторону эстонского побережья», - рассказал Рюйтель, посвятивший 15 лет поиску пропавших людей.

На каменистом побережье человека в черном гидрокостюме заметить трудно, но красный спасательный жилет может выделяться. «Мы просим всех, кто гуляет по пляжу, быть внимательными. Очень важно сообщать, если вы заметите что-то подозрительное или необычное», - подчеркивает Рюйтель и просит в таких случаях звонить на круглосуточную горячую линию фонда Kadunud по номеру 661 6776.