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Любовь Камалы Харрис к винилу запустила генератор мемов: например, можно сделать ее фанаткой Vennaskond

Postimees
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У всех есть возможность вложить в руки Харрис пластинку своего любимого артиста.
У всех есть возможность вложить в руки Харрис пластинку своего любимого артиста. Фото: Kamala Holding Vinyls

В связи с тем, что Камала Харрис баллотируется на пост президента, в Интернете появилось видео годовой давности, на котором Харрис посещает магазин виниловых пластинок в Вашингтон (округ Колумбия) и уходит с великолепными альбомами своих любимых артистов.

Перевод: Павел Соболев

Мастера мемов в Интернете начали вкладывать различные альбомы в руки Камалы Харрис, и в итоге был даже создан забавный генератор мемов, где можно быстро создать образ кандидата в президенты с любым альбомом (например, почему бы не с Reis Kuule группы Vennaskond). Какие альбомы на самом деле купила тогда Харрис?

Выйдя из магазина, Харрис сообщила репортерам, что она выбрала Let My Children Hear the Music гения джаза Чарльза Мингуса, Everybody Loves the Sunshine Роя Айерса и Porgy and Bess Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, при этом она назвала пластинку Айерса своим самым любимым альбомом. Любители музыки искренне удивляются выбору Харрис и ее хорошему музыкальному вкусу, отмечая, что в то время как Харрис нравится невероятно изощренный джаз Мингуса, ее соперник Дональд Трамп любит слушать Kid Rock.

Однако в результате работы мем-генератора на свет появилась куча картинок, на которых Харрис держит в руках какую-нибудь довольно своеобразную или странную виниловую пластинку.

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