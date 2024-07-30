Платформе Booking грозит штраф в размере 413 миллионов евро

CNMC установила, что с 2019 года Booking.com, обладая долей рынка от 70% до 90%, использовала свое положение для установления несправедливых условий для отелей и ограничения конкуренции. Компания запрещает отелям предлагать более низкие цены на своих веб-сайтах, чем на Booking.com.