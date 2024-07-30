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Платформе Booking грозит штраф в размере 413 миллионов евро

rus.postimees.ee
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Платформа бронирования отелей Booking.com
Платформа бронирования отелей Booking.com Фото: Dado Ruvic

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) наложила на онлайн-компанию бронирования отелей Booking штраф в размере 413,2 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке в течение последних пяти лет, сообщает Reuters.

CNMC установила, что с 2019 года Booking.com, обладая долей рынка от 70% до 90%, использовала свое положение для установления несправедливых условий для отелей и ограничения конкуренции. Компания запрещает отелям предлагать более низкие цены на своих веб-сайтах, чем на Booking.com.

По словам CNMC, Booking.com также ограничивает возможности альтернативных поставщиков услуг, предоставляя преимущества отелям, которые приносят больше дохода.

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