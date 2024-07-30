Оранжерея в Кадриорге появится с годовой задержкой

Перевод: Павел Соболев

Начальник отдела строительства и закупок столичного департамента городского имущества Вельо Лобьякас подтвердил, что здание оранжереи в парке Кадриорг готово, но в настоящее время идет процедура получения разрешения на использование, сообщает новостной портал ERR.

Ранее здание планировалось сдать в декабре 2023 года, то есть почти на год раньше текущего срока, но, по словам Лобьякаса, задержка связана в основном со сложными внешними коммуникациями и проходившими рядом дорожными работами.

Строительство оранжереи завершено, но рядом со зданием в настоящее время ведутся строительные работы. Вельо Лобьякас пояснил, что на участке будет построен забор, будут заасфальтированы парковки и дорожки, а также будет проведено благоустройство территории.

В XVII-XVIII веках объект на этом месте называли именно оранжереей. Расположенная в замковом парке, она должна была удовлетворять потребность царской семьи в экзотических фруктах и ​​ярких цветах даже зимой. В нынешнем понимании в парке Кадриорг строится дом садовника, или, по сути, хозяйственное здание.

Его форма напоминает историческую оранжерею, руины фундамента которой до сих пор сохранились под землей. В одном блоке здания разместятся рабочие и подсобные помещения садовников парка Кадриорг, офисные и учебные помещения, а также ремонтная мастерская.

Во втором блоке, который в будущем также будет открыт для посетителей, будут созданы зимний сад и хранилище для декоративных растений, завезенных на холодный период. Планируется открыть постоянную выставку крупных экзотических бабочек и сверчков; ближайшая подобная в настоящее время находится в Риге. Добавляет азарта и открытая крыша в одноэтажной части здания, откуда можно будет увидеть работу садовников в оранжерее.