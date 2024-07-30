«Это просто кошмар для беженцев». Как в олимпийском Париже борются с проблемой бездомных и почему это возмущает правозащитников

«В течение трех лет здесь был разбит палаточный городок. Повсюду стояли палатки, в разное время в них проживали 100, 200, 300 человек», - говорит он, показывая, где именно стояли палатки - между опорами моста.

Поль работает в правозащитной группе Le Revers de la Médaille («Обратная сторона медали»), которая утверждает, что с улиц Парижа в преддверии Олимпиады были вывезены около 13 тысяч мигрантов.

По мнению активистов, это часть долгосрочной стратегии властей, которая была ускорена по мере приближения Игр.

Власти предлагают людям с улиц жилье, но зачастую это временный вариант, к тому же в городах в отдалении от столицы.

«Когда людей забирают с улиц в Париже и отправляют их очень далеко, в маленькие города, они теряют ощущение сплоченной общины», - говорит Поль.

«Конечно, мы не хотим, чтобы люди жили на улице, мы хотим, чтобы им предоставили другие условия. Но, рассеивая их таким образом по стране без каких-либо долгосрочных решений, проблему не искоренить», - добавляет он.

По его словам, вдали от крупных иммигрантских общин, которые возникли в Париже, людям труднее получить доступ к социальному и медицинскому обеспечению, в котором они остро нуждаются. В конечном итоге большинство возвращается в столицу на улицы.