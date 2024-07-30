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Пярну начнет повторно использовать заброшенные могилы

Кристо Ниглас
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В прошлом году давно заброшенные могилы были отмечены желтыми знаками, чтобы привлечь к ним внимание.
В прошлом году давно заброшенные могилы были отмечены желтыми знаками, чтобы привлечь к ним внимание. Фото: Mailiis Ollino

Пярну планирует повторно использовать заброшенные могилы на городских кладбищах в конце сентября, сообщает Pärnu Postimees.

Прошлым летом на кладбищах Пярну, были замечены заброшенные неухоженные могилы. Всего было найдено 298 таких могил: на кладбище Алеви - 106, в Уулус - 96, на Метсакальмисту - 30, в Вана-Пярну - 29, в Аудру - 37. Пярну планирует снова использовать эти могилы, если до сентября владельцы старых могил не объявятся.

По словам специалиста по благоустройству городской администрации Пярну Пирет Унни, мест для захоронения мало, а заброшенных могил много. Заброшенные могилы портят общий вид кладбища. «Логично отдать неухоженные могилы в повторное использование», - сказала она.

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