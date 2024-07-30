Пярну начнет повторно использовать заброшенные могилы

Прошлым летом на кладбищах Пярну, были замечены заброшенные неухоженные могилы. Всего было найдено 298 таких могил: на кладбище Алеви - 106, в Уулус - 96, на Метсакальмисту - 30, в Вана-Пярну - 29, в Аудру - 37. Пярну планирует снова использовать эти могилы, если до сентября владельцы старых могил не объявятся.