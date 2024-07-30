Издание «Северное побережье» сообщило о том, что во вторник, 30 июля, в результате ливневого дождя в Нарве был затоплен обновленный кольцевой перекресток. Речь идет о пересечении Таллиннского шоссе и улицы Кереса.
В результате возникшего потопа создалась неразабериха в дорожном движении, для перемещения одного из автомобилей потребовался эвакуатор.
Центральная кольцевая развязка была капитально перестроена в 2023 году, ранее с ней уже случались затопления при ливневом дожде.
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