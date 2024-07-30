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ФОТО В Нарве снова затопило обновленный перекресток (1)

rus.postimees.ee Северное побережье
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Издание «Северное побережье» сообщило о том, что во вторник, 30 июля, в результате ливневого дождя в Нарве был затоплен обновленный кольцевой перекресток. Речь идет о пересечении Таллиннского шоссе и улицы Кереса.

В результате возникшего потопа создалась неразабериха в дорожном движении, для перемещения одного из автомобилей потребовался эвакуатор.

Центральная кольцевая развязка была капитально перестроена в 2023 году, ранее с ней уже случались затопления при ливневом дожде.

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