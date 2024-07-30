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МНЕНИЕ С позором по магазинам: виновник найден

Айвар Рейнап
, заместитель главного редактора
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Когда пищат антикражные ворота, человека иногда отводят в комнату охраны и проверяют с помощью сканера, есть ли причина сигнала. Ложную тревогу, похоже, вызывает ID-карта.
Когда пищат антикражные ворота, человека иногда отводят в комнату охраны и проверяют с помощью сканера, есть ли причина сигнала. Ложную тревогу, похоже, вызывает ID-карта. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees
  • История с сигнализацией в магазине вызвала большой резонанс
  • Корень зла, похоже, ID-карта
  • Поиск решения по устранению ложной тревоги только начался

Ни одна статья за долгое время не приносила мне столько отзывов. Мой комментарий касался антикражные ворот в магазинах, подающих тревожный сигнал, вызванный спрятанными в кошельке картами клиента и другими картами, – пишет в комментарии дня заместитель главного редактора Айвар Рейнап.

Первая волна отзывов пришла от людей, которые посчитали меня «бараном» – они утверждали, что мне стоило бы поискать в кошельке защитную полоску, которая прикрепляется к более дорогим товарам. Когда я со своей стороны попыталась вставить, что кошелек старый и полоска безопасности не проблема, то мне даже не поверили.

Некоторые читатели сочли, что до сих пор с кошельком и картами клиента ходят в магазин только старомодные люди, и почему бы мне не установить все это в виде приложений на свой мобильный телефон. Ведь приложения не заставляют же срабатывать антикражные ворота, может причина все же во мне?! Однако заменить все карты приложениями невозможно, так что проблему это не решает. У меня на мобильном есть несколько карт, но кошелек все равно пищит.

Помимо критики предлагались и решения, например, мне, возможно, следует купить для своих карт обложки, ограничивающие электромагнитное излучение, и проблемы исчезнут. Но ведь и это не может быть решением внезапно появившейся проблемы, которая затрагивает многих людей!

Помимо волны критики, нашлось также немало людей, которые подтвердили, что у них тоже недавно возникала подобная проблема, и похвалили меня за то, что я поднял эту тему.

Когда я вынул ID-карту из бумажника, сигнал тревоги действительно перестал возникать. Мы провели еще несколько разных экспериментов, но виновником каждый раз оказывалась ID-карта

Когда я после публикации своего комментария зашёл в магазин Лаагри Рими, то сразу заметил, как в воротах безопасности, так сказать, застряла одна пара, которую охранник бросился успокаивать. Оказалось, что и у них проблема была с кошельком. Когда я сам завершил покупку и снова вызвал сигнал на антикражных воротах, ко мне подошел услужливый охранник с соответствующим устройством и спросил, хочу ли я узнать причину сигнала тревоги на воротах? Конечно, я хотел!

Первый вопрос был, есть ли у меня новая карта Coop? Не было. А как насчет ID-карты? Она была. Когда я вынул ID-карту из бумажника, сигнал тревоги действительно перестал возникать. Мы провели еще несколько разных экспериментов, но виновником каждый раз оказывалась ID-карта. По словам охранника, ID-карта в сочетании с магнитными полосами других карт генерирует соответствующий сигнал. Я вышел из магазина довольный тем, что причина проблем была выявлена.

На следующий день я отправил письмо в Департамент полиции и погранохраны (PPA), к чьей сфере деятельности относятся удостоверения личности, с вопросом, знают ли они о проблеме с ID-картами и планируют ли они что-то с этим делать? Через некоторое время пришел ответ, что «В PPA время от времени обращаются люди, которые сообщают, что их ID-карты вызывает звуковые сигналы антикражных ворот в магазинах. Такое поведение карты, вероятно, вызвано взаимодействием бесконтактного чипа с другой бесконтактной картой. Помочь избавиться от провоцирования тревожного сигнала может изменение положения карт между кошельками».

То есть проблема известна, но предупреждения о ней нет и решения по изменению технологии карты на данный момент нет. Таким образом, охранные ворота будут продолжать пищать, и новые получатели ID-карт по неведению будут постоянно испытывать стыд, попадая в сети антикражных ворот во время походов по магазинам.

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