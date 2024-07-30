МНЕНИЕ С позором по магазинам: виновник найден

Когда я после публикации своего комментария зашёл в магазин Лаагри Рими, то сразу заметил, как в воротах безопасности, так сказать, застряла одна пара, которую охранник бросился успокаивать. Оказалось, что и у них проблема была с кошельком. Когда я сам завершил покупку и снова вызвал сигнал на антикражных воротах, ко мне подошел услужливый охранник с соответствующим устройством и спросил, хочу ли я узнать причину сигнала тревоги на воротах? Конечно, я хотел!

Первый вопрос был, есть ли у меня новая карта Coop? Не было. А как насчет ID-карты? Она была. Когда я вынул ID-карту из бумажника, сигнал тревоги действительно перестал возникать. Мы провели еще несколько разных экспериментов, но виновником каждый раз оказывалась ID-карта. По словам охранника, ID-карта в сочетании с магнитными полосами других карт генерирует соответствующий сигнал. Я вышел из магазина довольный тем, что причина проблем была выявлена.

На следующий день я отправил письмо в Департамент полиции и погранохраны (PPA), к чьей сфере деятельности относятся удостоверения личности, с вопросом, знают ли они о проблеме с ID-картами и планируют ли они что-то с этим делать? Через некоторое время пришел ответ, что «В PPA время от времени обращаются люди, которые сообщают, что их ID-карты вызывает звуковые сигналы антикражных ворот в магазинах. Такое поведение карты, вероятно, вызвано взаимодействием бесконтактного чипа с другой бесконтактной картой. Помочь избавиться от провоцирования тревожного сигнала может изменение положения карт между кошельками».

То есть проблема известна, но предупреждения о ней нет и решения по изменению технологии карты на данный момент нет. Таким образом, охранные ворота будут продолжать пищать, и новые получатели ID-карт по неведению будут постоянно испытывать стыд, попадая в сети антикражных ворот во время походов по магазинам.