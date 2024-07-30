КАРТА ГРОЗ Агентство окружающей среды вновь дало грозовое предупреждение для множества уездов

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что сегодня возможны дожди и грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра.

«На этот раз облака будут двигаться с северо-запада на юго-восток. Наибольшая вероятность гроз и интенсивных осадков существует в Восточной и Юго-Восточной Эстонии,» - отметил он.

Карта гроз. Фото: Агентство окружающей среды

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни солнечная погода будет чередоваться с дождливой, ожидается температура воздуха до 23 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный и западный, 2-6, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на островах и северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-6, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, вечером осадки реже. Ветер севрео-западный и западный, 2-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, вечером осадки реже. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.