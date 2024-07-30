Директор канцелярии президента Пеэп Яхило возвращается в МИД

«Я благодарен Пеэпу Яхило за то, что осенью 2021 года он, с его опытом, согласился на несколько лет перейти в Кадриорг, где он заботился о канцелярии президента, и в соответствии с нашим соглашением я знал, что рано или поздно он вернется к своим корням. Это время пришло, - сказал президент Алар Карис. - Эмпатия Пеэпа Яхило, его умение видеть ситуацию в целом и дипломатичная манера общения остаются его сильными сторонами на дипломатической службе».

Яхило сравнил работу в Кадриорге с долгой вспышкой, когда все дни были разными, работу формировали все отечественные и международные темы Эстонии.

«Сильный отпечаток на эти годы оставили как внутриполитические повороты, так и российская агрессия в Украине и все связанное с поддержкой Украиной, и, разумеется, вся тема гособороны, ведь президент - главнокомандующий государственной обороной, - сказал он. - Спасибо президенту Карису и его команде за возможность увидеть Эстонию и наше окружение и с этой стороны. И теперь я готов вернуться к своему прежнему занятию - дипломатии».

Яхило работал на дипломатической службы временным поверенным в делах в Лондоне, послом в Норвегии, Исландии, Греции, на Кипре, в Индии, Нидерландах и Албании, а также директором канцелярии министра иностранных дел, гендиректором отдела по персоналу и отдела внутреннего аудита МИД, а также вице-канцлером МИД.