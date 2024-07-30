Судебные приставы сообщили, что за полгода из России выдворили почти 40 тысяч иностранцев

В июне глава ФСПП Дмитрий Аристов заявлял, что за 2023 год из России выдворили 44 тысячи мигрантов.

«В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 тысяч человек», - сказал он.

Аристов спрогнозировал «значительное увеличение работы, потому что в соответствии с решениями руководства страны происходит ужесточение миграционной политики».

В июле Госдума приняла несколько законов, связанных с мигрантами. Один из них обязывает мигрантов бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».

30 июля СМИ и телеграм-каналы сообщили, что в нескольких российских городах в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» заметили дефицит воды и некоторых продуктов - хлеба, круп, муки и специй. В пресс-службе компании X5 Group, владеющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток», заявили, что нехватка рабочей силы в распределительном центре связана в том числе с отъездом мигрантов из России. В компании сказали, что привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов.