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Более чем в 20 местах на границе Латвии устанавливают «зубы дракона» и противотанковые ежи

rus.tvnet.lv
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Граница Латвии.
Граница Латвии. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

В рамках реализации утвержденного Кабинетом министров плана военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии более чем в 20 местах в приграничной зоне концентрируются препятствия для контрмобильных мер, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на LETA и Министерство обороны.

Оборонная отрасль заказывает и собирает «зубы дракона», противотанковые ежи, колючую проволоку, бетонные блоки и корзины Hesco, чтобы в соответствии с планом разместить их в виде групп препятствий в латвийско-российских и латвийско-белорусских приграничных полосах.

Как сообщалось, утвержденный 5 марта правительством план военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии является частью будущей линии обороны Балтии, которая будет включать создание опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил вдоль всей границы с Россией и Беларусью: оборонительных позиций для военнослужащих и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В военное укрепление восточной границы Латвии в ближайшие пять лет будет вложено в общей сложности 303 млн евро.

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