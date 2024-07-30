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ГАЛЕРЕЯ В Таллинне в результате ДТП погибла мотоциклистка

rus.postimees.ee
Обновлено 30 июля 2024, 20:36
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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Сегодня вечером в таллиннском районе Пирита произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла мотоциклистка.

«Информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии поступила в Центр тревоги сегодня в 17:14, когда проходящий мимо человек сообщил о мотоциклистке, врезавшейся в столб. По предварительным данным, мотоциклистка двигалась по дороге Пярнамяэ в сторону Виймси, но по неизвестной причине врезалась в столб. 23-летняя мотоциклистка получила крайне тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что медикам не удалось спасти ее жизнь», - сообщил патрульный полицейский Пыхьяской префектуры Лев Грачев.

Мотоцикл, на котором разбилась 23-летняя женщина. 
Мотоцикл, на котором разбилась 23-летняя женщина. Фото: PPA

Он добавил, что на мотоцикле ехала только 23-летняя женщина, пассажиров не было. «Мотоциклистка использовала защитное снаряжение и имела водительские права», - добавил патрульный полицейский.

Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 30 км/ч. Дорога на месте происшествия извилистая, видимость была хорошей.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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