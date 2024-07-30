ГАЛЕРЕЯ В Таллинне в результате ДТП погибла мотоциклистка

«Информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии поступила в Центр тревоги сегодня в 17:14, когда проходящий мимо человек сообщил о мотоциклистке, врезавшейся в столб. По предварительным данным, мотоциклистка двигалась по дороге Пярнамяэ в сторону Виймси, но по неизвестной причине врезалась в столб. 23-летняя мотоциклистка получила крайне тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что медикам не удалось спасти ее жизнь», - сообщил патрульный полицейский Пыхьяской префектуры Лев Грачев.