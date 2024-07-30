Сегодня вечером в таллиннском районе Пирита произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла мотоциклистка.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне в результате ДТП погибла мотоциклистка
«Информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии поступила в Центр тревоги сегодня в 17:14, когда проходящий мимо человек сообщил о мотоциклистке, врезавшейся в столб. По предварительным данным, мотоциклистка двигалась по дороге Пярнамяэ в сторону Виймси, но по неизвестной причине врезалась в столб. 23-летняя мотоциклистка получила крайне тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что медикам не удалось спасти ее жизнь», - сообщил патрульный полицейский Пыхьяской префектуры Лев Грачев.
Он добавил, что на мотоцикле ехала только 23-летняя женщина, пассажиров не было. «Мотоциклистка использовала защитное снаряжение и имела водительские права», - добавил патрульный полицейский.
Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 30 км/ч. Дорога на месте происшествия извилистая, видимость была хорошей.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования.