Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью был командир «Хезболла», ответственный за гибель детей на Голанских высотах

В ЦАХАЛ утверждают, что целью удара был один из командиров ливанской группировки «Хезболла», ответственный за ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли дети.

Других подробностей ЦАХАЛ пока не приводит.

Вскоре после сообщения об ударе по Бейруту министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с заявлением, в котором сказал, что «Хезболла» «перешла красную черту». Его слова приводит Times of Israel.

Вечером 27 июля власти Израиля сообщили, что ливанская группировка «Хезболла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, которые контролирует Израиль. Под обстрел попало футбольное поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли 12 человек - дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет.

«Хезболла» причастность к обстрелу отрицает. Представители группировки, по словам источников Axios, сообщили ООН, что дети погибли в результате «падения израильской ракеты ПВО». Незадолго до того, как стало известно об обстреле друзской деревни, «Хезболла» и ливанские СМИ сообщали, что группировка нанесли серию ударов по позициям Израиля на Голанских высотах - примерно в трех километрах от Мадждаль-Шамс.