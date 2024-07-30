Пакоста и вице-министр Украины обсудили в Таллиннской тюрьме планы по сотрудничеству

В программе также делятся практиками развития систем тюрем и криминальной пробации Эстонии, Финляндии и Украины.

«Для нас также важно обмениваться опытом и знаниями в этой сфере, чтобы поддержать Украину на пути к вступлению в ЕС. Тюрьмы Украины из-за текущей войны находятся под сильным давлением, часть из них пришлось бросить, средства для содержания тюрем отсутствуют. Планы по развитию, естественно, серьезно урезали, но они до сих пор сохраняют намерение реформировать систему тюрем», - сказала Пакоста.

«У нас есть уникальный опыт, который в будущем может быть полезен украинским коллегам - переход на современные тюрьмы, всеобъемлющая практика и изменения в подготовке. Масштабы, конечно, разные: три тюрьмы против 86, но отправные точки различаются не так сильно», - сказал Куузе.

«Эстония - хороший ориентир в сфере реформы тюрем и одновременном инвестировании в широкомасштабную государственную обороны, поскольку это единственная ставшая независимой после советской оккупации страна, которая сумела в своей тюремной системе оставить позади тюрьмы лагерного типа и субкультуру. Сейчас мы можем активно заниматься изменением поведения людей, в результате в стране сокращается количество преступности. Для нас ценен и опыт Украины, чтобы мы смогли еще лучше подготовиться к широкомасштабной гособороне», - добавил Куузе.