Сегодня в 19:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Петербургском шоссе в Таллинне столкнулись автобусы компаний SEBE и Lux Express.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне столкнулись два автобуса
По словам представителя полиции, при столкновении общественного транспорта боковое зеркало одного из автобусов влетело в лобовое стекло соседнего автомобиля и повредило его.
В результате аварии никто не пострадал, и страховая компания все еще занимается этим инцидентом.
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