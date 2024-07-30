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ГАЛЕРЕЯ В Таллинне столкнулись два автобуса

rus.postimees.ee
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Сегодня в 19:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Петербургском шоссе в Таллинне столкнулись автобусы компаний SEBE и Lux Express.

По словам представителя полиции, при столкновении общественного транспорта боковое зеркало одного из автобусов влетело в лобовое стекло соседнего автомобиля и повредило его.

В результате аварии никто не пострадал, и страховая компания все еще занимается этим инцидентом.

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