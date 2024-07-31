Галерея Как мило! Таллиннский район подарил пассажирам поездов тепло своего сердца

Если остальные павильоны ожидания на нашей железной дороге везде одинаковы, и вы даже не замечаете, когда меняются города и районы, то теперь пассажиру, едущему из Таллинна в Палдиски или обратно, яркие, забавные и трогательные изображения сообщают: вы прибыли в Нымме.

Эти панно уже сравнивают с иллюстрациями Илон Викланд к книгам Астрид Линдгрен. «Я могу с этим согласиться, потому что Кадри Роози действительно чудесно запечатлела волшебный мир Нымме, выявив его своеобразие, и у нас нет другого выбора, кроме как любить Нымме самим и влюблять в Нымме проезжающих мимо или ожидающих поезда горожан и гостей столицы», - сказал старейшина района Кармо Кури (Соцдемы).

Если уж речь зашла о сравнении, то живописная манера и настроение Кадри Роози перекликаются и с «певцом» Стокгольма художником Бенгтом Эльде, известном своими яркими изображениями центра шведской столицы. Но давайте рассмотрим наши, ныммеские картинки!

На панно, установленных на каждой из шести станций, от Рахумяэ до Лаагри, изображены узнаваемые ныммеские улочки и разномастные чудесные домики с башенками и верандами. Причем у домиков есть свои конкретные прототипы - стоит только вглядеться!

А главное - картины густо населены. Каждое панно можно рассматривать долго, выискивая все новые и новые детали: вот из-за дерева выглядывает лиса, вот пожилая дама поливает грядки, вот то ли гном, то ли Йыулувана, то ли переодетый отец несет мешок с подарками, трубочист на своем месте - на крыше, а молодая семейная пара моет окно. Летнее чаепитие во дворе, осенний сбор яблок, подъем государственного флага, зимние детские забавы, песни под гитару и аккордеон у костра Яновой ночью...

Мы с фотографом выходили на каждой станции и на каждой хотелось задержаться, чтобы не только сфотографировать, но и рассмотреть и запомнить как можно больше милых деталей, а проезжающие мимо пассажиры электропоездов, как стало известно из социальных сетей, тоже оценили яркий и жизнерадостный Нымме, в который можно заглянуть прямо из окна вагона.

Техническую реализацию проекта выполнила компания Deloop OÜ: изображения выполнены на специальном материале, устойчивом к граффити. А это значит, что они будут радовать нас долгое время.