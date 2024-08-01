Cтудия Postimees: следует ли за успехами эстонских спортсменов на Олимпиадах массовый приток детей в спортсекции?

- В маленькой стране все главные спортивные звезды у всех на виду. Насколько заметно успехи отечественных спортсменов на Олимпиадах и на других крупных титульных соревнованиях вдохновляют занимающихся в спортсекциях детей относиться к спорту серьезнее, делать выбор в пользу настоящей спортивной карьеры? Дают ли эти олимпийские успехи и детским тренерам дополнительные возможности к мотивации своих подопечных?

- У эстонского фигурного катания на протяжении многих лет довольно высокая репутация, были неплохие места на чемпионатах Европы, страна сама принимала такой турнир, и все-таки такого успеха, как нынче, когда эстонский спортсмен Александр Селевко выиграл медаль на чемпионате Европы, никогда не было. Возник ли после этого успеха какой-то бум фигурного катания в Эстонии, повалили ли в секции дети с мечтой стать «как Селевко», или совсем прямой такой зависимости не наблюдается?

- Существует стереотип, согласно которому по-настоящему удачная спортивная карьера, с попаданием в сборные и высокими местами на крупных соревнованиях, невозможна без нанесения вреда своему здоровью, который, быть может, станет заметным только в отложенной перспективе. Есть ли хоть сколько-то процентов, на которые этот стереотип соответствует действительности? Если да, предупреждает ли тренер ребенка о таком риске, или это такая вещь, которая понятна всем по умолчанию, в том числе и родителям, которые сами нередко бывают спортсменами?

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