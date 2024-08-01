В Париже продолжаются Олимпийские игры. Медалей у Эстонии пока нет, но Нелли Дифферт, Энели Ефимова и Крегор Цирк подобрались к пьедесталу очень близко, подарив болельщикам много ярких переживаний. О том, как влияют успешные выступления отечественных спортсменов на Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях на желание детей повторить этот путь и посвятить себя профессиональной спортивной карьере, и обо многом другом в студии Postimees рассуждала тренер по фигурному катанию Ирина Кононова.
Тренер Ирина Кононова: не все юные спортсмены станут чемпионами, но падать без переломов спорт научит каждого
Выдержки из беседы:
- В маленькой стране все главные спортивные звезды у всех на виду. Насколько заметно успехи отечественных спортсменов на Олимпиадах и на других крупных титульных соревнованиях вдохновляют занимающихся в спортивных секциях детей относиться к спорту серьезнее, делать выбор в пользу настоящей спортивной карьеры? Дают ли эти олимпийские успехи и детским тренерам дополнительные возможности к мотивации своих подопечных?
- Да, у тренеров появляется возможность мотивировать детей. Эти успехи заставляют уже занимающихся спортом детей заниматься усерднее, кроме того, на тренировки приходят новые дети. Действительно, даже те дети, которые могли не очень старательно заниматься, в этот период начинают вдохновляться. Больше ходить на тренировки, более трудолюбиво относиться к тренировкам. Понимая, что и они однажды могут тоже какой-то результат показать.
- У эстонского фигурного катания давно была довольно хорошая репутация, были неплохие места на чемпионатах Европы, и все-таки такого успеха, как нынче, когда Александр Селевко выиграл медаль на чемпионате Европы, никогда не было. Возник ли после этого успеха какой-то бум фигурного катания в Эстонии, повалили ли в секции дети с мечтой стать «как Селевко», или совсем прямой такой зависимости не наблюдается?
- Совсем уж большого бума не было. Но были какие-то отдельные приходы детей, включая тех, кто хотел заниматься именно у Селевко. У меня же есть группы, в которых Александр работает еще и тренером. Так что прямо после чемпионата такой период был, когда кто-то говорил: «Хотим именно к Саше».
Но это был все-таки не такой бум, который бывает, когда открывается новый каток. Если открывается новый каток, вот тогда сразу намного больше желающих приходит. А вот после чемпионата Европы у нас количество юных спортсменов увеличилось, но все же не слишком сильно.
- Не бывает ли такого, что слишком большой приток детей в какой-то вид спорта вызывает у тренеров по этому виду спорта не только радость, но и озабоченность, потому что поиску и воспитанию талантов начинает сопутствовать много суеты? Когда возникает скорее мода на какой-то вид спорта, а не желание в нем преуспеть? Или же тренер всегда рад, когда у него есть много спортсменов?
- Вообще тренеры считают, что чем больше спортсменов, тем лучше. У меня большие группы, и даже порой родители жалуются, что вот, группы большие; может, стоит сделать их поменьше. Но я люблю работать с большими группами. Я считаю, что результат рождается в конкуренции, и мне большое количество юных спортсменов работать не мешает.
А мешает то, что порой родители, которые когда-то сами не реализовали свои возможности, занимаясь спортом, теперь пытаются вмешиваться в тренировочный процесс. Хотят реализовать свои амбиции в детях. И из-за этого бывает так, что даже очень способные дети в чем-то начинают проигрывать. По той причине, что родители их немножко неправильно настраивают.
- До какого возраста в современном мире ребенок может активно заниматься спортом в серьезных спортклубах и секциях, не имея амбиций добиться серьезных достижений, а делая это просто из удовольствия? Не «прогоняют» ли тренеры из секций таких детей, чтобы они не расхолаживали своим примером тренирующихся рядом потенциальных будущих чемпионов?
- Я в своей школе их не прогоняю. Мы просто формируем специальные группы детей, нацеленных именно на спорт. Это можно делать в определенном возрасте, скажем, с 10, с 12 лет. Нацеленные на спортивный результат дети занимаются в одних группах, а те дети, кто занимается больше ради удовольствия, делают это в других.
У нас же есть и группы взрослых. Люди и в 30, и в 40 лет у нас занимаются. Они с удовольствием катаются и даже участвуют в соревнованиях. Ведь ISU проводит соревнования и для тех людей, кто во взрослом возрасте начали кататься. В этом году для них было проведено даже нечто вроде своей олимпиады.
Есть люди, которые занимаются с таким удовольствием, что некоторые тренеры говорят, что с этим взрослыми даже проще работать, чем с детьми. Потому что эти люди приходят с очень серьезным настроем чему-то научиться.
- Как должен поступить тренер, если он видит серьезность намерений ребенка добиться успеха в большом спорте, видит усердие и ответственность, но понимает, что, вероятно, такого таланта у ребенка нет, чтобы однажды выйти на серьезный уровень? Нужно ли сразу разрушить необоснованные иллюзии или нет? Или это абсолютно искусственная ситуация, и на практике никогда такого выбора не встает?
- Действительно, бывает такое, что ребенку совсем не подходит какой-то конкретный вид спорта. Порой в таких случаях рекомендуешь ребенку выбрать другой вид, более подходящий.
Ведь даже в фигурном катании есть много дисциплин, есть же и танцы на льду. Есть одиночное катание, есть синхронное, с этого сезона вводится новый вид - соло-дэнс. По нему уже проводятся международные соревнования. То есть, можно танцевать не в паре, а по одному.
Например, если ребенок не может прыгать, или боится, его можно направить в танцы. Или в синхронное катание. Это тоже спортивные дисциплины, по синхронному катанию и чемпионаты мира проводятся.
Совершенно не хочется психологически ломать ребенка, ломать юного спортсмена. Если ребенок сильно отстает от сверстников, но очень хочет заниматься, и занимается добросовестно, его можно постараться очень мягко направить в верное русло. Кроме того, ребенок со средними способностями, но очень трудолюбивый, он может начать выигрывать у талантливых детей, но тех, кто работает не так усердно. Не всегда талант побеждает, в формуле успеха несколько составляющих факторов.
- Существует стереотип, согласно которому по-настоящему удачная спортивная карьера, с попаданием в сборные и высокими местами на крупных соревнованиях, невозможна без нанесения вреда своему здоровью, который, быть может, станет заметным только в отложенной перспективе. Есть ли хоть сколько-то процентов, на которые этот стереотип соответствует действительности? Если да, предупреждает ли тренер ребенка о таком риске?
- Я в своей работе стараюсь обходиться без травм. Например, у меня есть спортсмен, Михаил Селевко, который всю свою карьеру идет без травм. Единственная его травма случилась в Америке, когда во время столкновения на катке ему порезали ногу. Но от неправильной техники или неправильной нагрузки у него не было ни единой травмы.
У нас не такая большая страна и не такой большой выбор талантливых спортсменов, поэтому если приходят способные дети, их надо беречь. Получить травму и подвернуть ногу можно ведь и просто идя по улице. Так люди и руки, и ноги ломают. А дети, которые у нас занимаются, они более координированны.
Я бы сказала, что они меньше травм получают. Если ты их с детства приучаешь правильно падать, правильно тренироваться…
- Это может пригодиться не только в спорте, но и в жизни?
- Но и в жизни, да. Поэтому я считаю, что дети обязательно должны заниматься каким-то видом спорта. Может быть, хотя бы до какого-то определенного возраста. Потому что это развивает. Это развивает и ментальность детей.
Например, фигурное катание - это трудный вид спорта не только с координационной точки зрения, оно еще и требует развития ментальности. Если ты нормально не соображаешь, ты ничего в фигурном катании не достигнешь.
И поэтому очень многие наши воспитанники очень хорошо учатся в школе. Ведь мы катаемся по законам физики. И юные спортсмены с детства, не обучаясь еще в школе физике, у меня физике уже обучаются. Я им показываю, что по законом физики это надо делать так, а если сделать иначе, то тогда полетишь в другую сторону.
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