Тренер Ирина Кононова: не все юные спортсмены станут чемпионами, но падать без переломов спорт научит каждого

- До какого возраста в современном мире ребенок может активно заниматься спортом в серьезных спортклубах и секциях, не имея амбиций добиться серьезных достижений, а делая это просто из удовольствия? Не «прогоняют» ли тренеры из секций таких детей, чтобы они не расхолаживали своим примером тренирующихся рядом потенциальных будущих чемпионов?

- Я в своей школе их не прогоняю. Мы просто формируем специальные группы детей, нацеленных именно на спорт. Это можно делать в определенном возрасте, скажем, с 10, с 12 лет. Нацеленные на спортивный результат дети занимаются в одних группах, а те дети, кто занимается больше ради удовольствия, делают это в других.

У нас же есть и группы взрослых. Люди и в 30, и в 40 лет у нас занимаются. Они с удовольствием катаются и даже участвуют в соревнованиях. Ведь ISU проводит соревнования и для тех людей, кто во взрослом возрасте начали кататься. В этом году для них было проведено даже нечто вроде своей олимпиады.

Есть люди, которые занимаются с таким удовольствием, что некоторые тренеры говорят, что с этим взрослыми даже проще работать, чем с детьми. Потому что эти люди приходят с очень серьезным настроем чему-то научиться.