Как свидетельствуют данные опроса социологической службы Norstat, Социал-демократическая партия вышла на второе место в рейтинге популярности политических сил, опередив Партию реформ, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: соцдемы опередили Партию реформ
По последним данным, 30,8% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 16,8% - Социал-демократическую партию, 16,3% - Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (12,8%), EKRE (12,3%), Партия правых (4,7%) и «Ээсти 200» (3,1%).
«Зеленых» поддерживают 1,3% респондентов, иные партии - 1,9%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 36,2% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 55,9%.
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