Эксперт: Эстонии еще очень далеко до пятерки самых дорогих стран Европы

«Согласно самым последним данным Eurostat, в последнем году уровень цен в Эстонии был на 2,1 процента ниже среднего показателя ЕС. В Европе, вместе с Швейцарией, Исландией и Норвегией, Эстония была на 15-м месте. В ЕС мы были на 12-м месте», - сказал Ханссон.

«Чтобы занять пятое место в Европе, нашему уровню цен пришлось бы расти на 37 процентов быстрее, чем в Люксембурге, и, например, на 21 процент быстрее, что в Нидерландах», - сказал Ханссон.

При нынешней 2,5-процентной инфляции Эстонии, приблизительно такой же высокой, что и в ЕС в среднем, это, по словам Ханссона, не ожидается, даже если добавить налоги безопасности.

В Швейцарии уровень цен составляет 174,1 процента среднего показателя ЕС, в Исландии 156 процентов, в Дании 143,4, в Ирландии 141,8, в Люксембурге 134,5, в Норвегии 125, в Финляндии 124,5, в Нидерландах 118, в Бельгии 115,5, в Швеции 113,6, в Австрии 111,6, во Франции 110,1, в Германии 109,6, в Италии 99, а в Эстонии 97,9, отметил Ханссон.

Директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп сказал во вторник, что в целом показатель чувства уверенности предпринимателей остается низким, но есть различия в зависимости от сектора. Например, сектор сервиса смотрит на вещи позитивнее.

Потребительская корзина за последние годы подорожала, рост цен за последний год составил в среднем 0,2 процента. В то же время, по словам Раудсеппа, в Эстонии уже дорого жить, поскольку по соотношению зарплат и цен Эстония уже дороже Швеции и немного выгоднее Финляндии.

«Мы на пути к тому, чтобы войти в число пяти самых дорогих стран Европы», - сказал Раудсепп.

«По сравнению со средним показателем ЕС наш уровень цен на продукты питания составляет 109 процентов, в Финляндии 110, а в Швеции 105 процентов. То есть мы практически на одном уровне с Финляндией и входим в первую десятку Европы», - уточнил Раудсепп. В том, что касается цен на одежду и обувь, ситуация еще печальнее - там Эстония входит в первую тройку в Европе.