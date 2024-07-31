Эстонские министерства считают решение Венгрии допустить в свою страну российскую и белорусскую рабочую силу неприемлемым и представляющим собой угрозу безопасности. В то же время у Европейского союза нет толкового механизма для предотвращения связанных с этим рисков.
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Эстония считает поведение Венгрии неприемлемым
Перевод: Ольга Лебедева
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