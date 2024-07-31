Эстония считает поведение Венгрии неприемлемым

В начале июля правительство Венгрии расширило круг стран, из которых можно принимать рабочую силу в упрощенном порядке. Премьер-министр Виктор Орбан включил в схему граждан России и Беларуси, которые, таким образом, смогут свободно выходить на общий рынок Европейского союза (ЕС). Схема с 8 июля позволяет гражданам России и Беларуси приехать в Венгрию, даже с семьями, и устроиться на работу в тех секторах, в которых наблюдается нехватка рабочей силы.