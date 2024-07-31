В Тегеране убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания

О смерти Хании также сообщают связанное с КСИР агентство Tasnim и иранское агентство Irna. По данным Irna, которое цитирует заявления ХАМАС, Исмаил Хания был убит в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля. Вместе с лидером ХАМАС погиб его телохранитель. По данным израильского Ynet, Хания был убит около двух часов ночи.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании трусливым актом и заявил, что оно не останется без ответа.

В Израиле гибель Хании пока не комментировали. Израильские военные заявили CNN, что не реагируют на сообщения в иностранных СМИ. Армия обороны Израиля также пока не делала официальных заявлений.

Исмаил Хания, которому, как считается, было 62 года, руководил политическими операциями ХАМАС, занимая должность председателя политбюро движения, и играл центральную роль в переговорах террористической группировки, включая соглашение о прекращении огня с Израилем. Лидером ХАМАС Хания стал в 2006 году, после прихода террористической группировки к власти в секторе Газа. Хания дважды отбывал срок в израильских тюрьмах - в 1980-х и 1990-х годах.

Последние годы Хания находился в изгнании в Катаре и Турции. В Тегеран он прибыл на инаугурацию президента Ирана, избранного после гибели в авиакатастрофе прошлого лидера государства Ибрагима Раиси в мае 2024 года. По данным The New York Times, накануне убийства Хания также встречался с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

В мае прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест трех лидеров ХАМАС, включая Ханию, которых назвали ответственными за нападение на Израиль 7 октября 2023 года и убийство сотен израильтян.

Накануне вечером Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате удара был убит Фуад Шукр, один из самых высокопоставленных командиров «Хезболла» и руководитель стратегического формирования движения. В ЦАХАЛ его назвали ответственным за гибель детей и подростков в результате удара по Голанским высотам, а также «за убийство израильских и иностранных граждан на протяжении многих лет».