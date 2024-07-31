Вчера в 19:09 в Пярну произошло ДТП. Автомобиль Subaru Forester, которым управляла 23-летняя женщина, и автобус Mercedes-Benz Evobus, которым управляла 46-летняя женщина, совершили экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.

В результате торможения пассажиры автобуса, 69-летняя женщина и 72-летний мужчина, упали. Оба пассажира были доставлены в больницу.