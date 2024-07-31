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Водители автобусов повторяют как мантру: пристегивайтесь ремнями безопасности!

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Водитель автобуса Вяйно Кяго.
Водитель автобуса Вяйно Кяго. Фото: Signe Oidekivi

Не каждый мужчина и не каждая женщина могут сесть за руль автобуса, а те, кто туда попадает, должны соблюдать определенные правила, обеспечивающие безопасную поездку. В автобусах тоже обычно есть правила и для пассажиров, описывающие, что можно, а что нельзя. Если бы каждый человек, входящий в автобус, прочитал их и соблюдал, то поездка в автобусе стала бы приятным занятием для всех, утверждают руководители автобусных компаний.

Перевод: Павел Соболев

Например, люди, едущие в автобусах, почему-то не заботятся о ремнях безопасности. Вяйно Кяго, водитель автобуса компании Hansaliinid, которая перевозит людей в Тартумаа, обычно через микрофон просит пассажиров пристегнуть ремни безопасности и хвалит тех, кто уже это сделал.

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