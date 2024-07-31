Автоматическая пожарная сигнализация создала угрозу возгорания

Вчера в 19:51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на первом этаже дома в поселке Табивере волости Тарту чувствуется запах гари. Представитель объекта обнаружил, что аккумуляторы системы автоматической пожарной сигнализации сильно нагрелись, и один из них начал выходить из строя.