Во вторник вечером спасателям пришлось срочно выехать в поселок Табивере в Тартумаа, где автоматическая пожарная сигнализация стала источником пожара.
Автоматическая пожарная сигнализация создала угрозу возгорания
Вчера в 19:51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на первом этаже дома в поселке Табивере волости Тарту чувствуется запах гари. Представитель объекта обнаружил, что аккумуляторы системы автоматической пожарной сигнализации сильно нагрелись, и один из них начал выходить из строя.
Пожарные из Табивере прибыли на место, отключили аккумуляторы и вынесли их на безопасное расстояние от дома. Затем прибыл техник охранной фирмы, который продолжил устранять техническую неисправность.
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