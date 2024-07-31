В этом мое разочарование в Зеленском. Он сознательно или не очень решил воссоздать постсоветскую модель власти, чтобы можно было стукнуть по столу и кто-нибудь обеспечил результат, желательно побыстрей. Его команда избрала главным приоритетом строить и укреплять собственную власть, вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах в той же полиции, судах, прокуратуре.

«Нам нужен Татаров, потому что он помогает нам воевать против олигархов», - сказал мне как-то один из близких к Зеленскому политиков. Кроме того, Татаров занимается воспитательными работами с депутатами, которые не хотят голосовать или выступают против инициатив Офиса президента. Он получился незаменимым членом команды, ведь может выполнять разнообразные поручения без переживания за собственный рейтинг, ведь его просто нет.

Главный учитель Татарова - бывший глава Администрации Януковича Андрей Портнов, который давненько не живет в Украине. Портнов в свое время построил для Януковича вертикальную систему подчинения всех силовых структур, судов и прокуратуры, а Татаров лишь получил от нее ключи.

Что происходит сейчас?