Олег Татаров - самый нелюбимый персонаж украинского гражданского общества и западных политиков в окружении Зеленского - медленно возвращается в круг рукопожатных топ-чиновников.
Отбелить Татарова. Как известный заместитель Андрея Ермака пытается улучшить свой имидж перед Западом и что ему уже удалось? (2)
Если взять в основу понимания украинской политики мир Гарри Поттера, то под описание Волдеморта однозначно подходит глава Офиса президента Андрей Ермак. Часто представители власти даже не хотят упоминать его имя в личных беседах, побаиваясь, что каким-то образом шеф об этом узнает.
В этой связи его заместителя Олега Татарова стоит рассматривать как Люциуса Малфоя или любого другого персонажа из темных волшебников Пожирателей смерти. На них возлагаются задачи по укреплению и распространению власти своего господина, вместе со всякими разными и ужасными поручениями. Где-то так устроена власть Ермака в Украине и его замов.
Краткая история Татарова
Олег Татаров родом из украинской глубинки - из маленького города в центре страны. Это край, где местные жители мечтают стать сотрудниками милиции. Татаров воплотил эту мечту и добился немалых высот, защитив даже кандидатскую диссертацию о том, какие доказательства нужны для возобновления уголовных дел.
К началу Революции достоинства Татаров дослужился до замначальника главного следственного управления МВД. В телеэфирах стал озвучивать милицейскую версию событий Евромайдана, превратившись в спикера режима Януковича. После победы Революции достоинства его уволили. После чего он получил адвокатскую лицензию и защищал представителей предыдущего режима в судах, включительно с бывшим зампредседателя Администрации Януковича Андрея Портнова, беркутовцев и православного олигарха Вадима Новинского. Татаров даже был адвокатом главного олигарха Украины Рината Ахметова.
Дополнительно Татаров возглавил юротдел в крупной строительной компании Укрбуд. В 2020 году он оказался на волоске от тюрьмы в связи с работой в этой организации. Антикоррупционное бюро утверждало, что Татаров получил взятку на этой должности в виде парковочного места. Но дело странно передали в Службу безопасности, где оно испарилось.
У Татарова сложилась репутация сторонника Януковича, который исполнял ряд преступных указаний, хоть это и не доказано в суде, а позже защищал представителей того режима как адвокат. В постмайданной Украине представить, что такой человек когда-нибудь снова окажется у власти, еще в 2019 году было немыслимо.
Насколько мне известно, Ермак полгода уговаривал Зеленского назначить Татарова своим заместителем. Общественные организации били в набат, мол, Владимир Александрович, не делайте этого. Такого решения не поймут родственники, потерявшие своих близких на баррикадах! Но все таки Татаров получил должность. Почему?
Во власти Зеленского катастрофически не хватало людей с политическим опытом, команда президента крайне нуждалась в специалистах, знающих систему изнутри. О какой системе идет речь? Конечно, о системе коррупционных связей, давления, неформальных договоренностей с судьями и прокурорами, когда нужно обеспечить: открыть либо закрыть уголовное дело против неугодных власти людей. То есть, речь идет о том, чтобы Офис Зеленского, иными словами, Андрей Ермак смог нарастить достаточный политический вес с помощью контроля над правоохранительной и судебной системой.
В этом мое разочарование в Зеленском. Он сознательно или не очень решил воссоздать постсоветскую модель власти, чтобы можно было стукнуть по столу и кто-нибудь обеспечил результат, желательно побыстрей. Его команда избрала главным приоритетом строить и укреплять собственную власть, вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах в той же полиции, судах, прокуратуре.
«Нам нужен Татаров, потому что он помогает нам воевать против олигархов», - сказал мне как-то один из близких к Зеленскому политиков. Кроме того, Татаров занимается воспитательными работами с депутатами, которые не хотят голосовать или выступают против инициатив Офиса президента. Он получился незаменимым членом команды, ведь может выполнять разнообразные поручения без переживания за собственный рейтинг, ведь его просто нет.
Главный учитель Татарова - бывший глава Администрации Януковича Андрей Портнов, который давненько не живет в Украине. Портнов в свое время построил для Януковича вертикальную систему подчинения всех силовых структур, судов и прокуратуры, а Татаров лишь получил от нее ключи.
Что происходит сейчас?
В последнее время заметно, что Татаров стал появляться на встречах власти с бизнесом, хотя пока на официальных снимках его особо не светят. Ему поручено заниматься вопросами помощи бизнесменам, у которых правоохранители вымогают взятки. Ирония тут в том, что Татаров - ключевой администратор этой системы. Он прекрасно знает, как и почему происходит такое давление. А поскольку такое явление массовое, помочь всем невозможно. Например, бизнесмен Игорь Тынный еще до полномасштабного вторжения говорил, что против него открыто 17 уголовных дел. Интересно, что ни одно из них не привело к судебному приговору. Сейчас таких дел несколько десятков. Вряд ли Татаров сможет решить эту системную проблему, но показать себя в PR-целях в качестве государственного мужа, такая роль вполне подходит.
Кроме того, представители власти как-то слишком начали защищать Татарова в личных беседах: «Олег постоянно работает. Дом, работа. Дом, работа», - поделился как-то собеседник в команде Зеленского. Он же добавил, что в последнее время о Татарове не вспоминают западные политики, мол, они уже не пытаются намекнуть на его увольнение.
Совсем недавно мне удалось узнать, что репутация Татарова вновь улучшилась. У него, впервые за длительное время, произошла встреча с иностранцами. Речь о представителях борта МВФ.
Прибывшие с визитом сотрудники обсуждали с ним получение Украиной следующего транша в обмен на реформу в полиции. Как мне пояснили, некоторые западные коллеги испытывают чувство вины и хотят поддерживать Украину материально, но Татаров - это точно самый последний человек, который желает изменений в полиции. Неужели он зря многие годы выстраивал сеть подконтрольных себе людей в правоохранительных органах? Там уже целое поколение людей под его чутким руководством сделали карьеру. В реформированной Украине услуги Татарова и его милицеско-прокурорской коммунны будет никому не нужны.