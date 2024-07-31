Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

РАЙНЕР САКС Россия совершила самую крупную в этом году атаку беспилотников на Киев

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Донецк, 2024 год.
Донецк, 2024 год. Фото: ANATOLII STEPANOV
  • Россия производит 4000 небольших ударных дронов в день, а в год - более миллиона
  • Вчера в Екатеринбурге на заводе, принадлежащем Роскосмосу, произошел очень крупный пожар
  • Из восточной части Крыма поступают сообщения об уничтожении пожарами подстанций электросетей

Украинцы используют дроны для атак на склады нефтепродуктов и подстанции электросетей в России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Израильская армия вчера отреагировала на недавнюю атаку «Хезболлы» на школу на севере Израиля. В Бейруте, столице Ливана, было выявлено здание, где, по данным Израиля и ряда других источников, в итоге был убит Фуад Шукр, высокопоставленный командир «Хезболлы». Израиль ясно дал понять, что это был его ответ на нападение «Хезболлы» и что они не планируют дальнейшей эскалации.

«Хезболла» начала отрицать смерть своего командира, но не предоставила никаких подтверждений этому. Таким образом, Израиль смог продемонстрировать, что он совершает нападения только на военные объекты, в то время как «Хезболла» намеренно атакует гражданские объекты.

Кроме того, Израиль доказал, что он может осуществлять очень точные атаки на гораздо большей территории, чем это было до сих пор в Ливане, иными словами - Израиль может при необходимости уничтожить всю структуру руководства «Хезболлы». Скоро станет ясно, как «Хезболла» оценивает свое текущее положение.

В Иране «либеральный» новоизбранный президент принес присягу перед парламентом. На мероприятии присутствовали представители всех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе лидер ХАМАС Исмаил Хания. К настоящему моменту уже официально подтверждены сообщения о том, что лидер ХАМАС был убит сегодня ночью в результате нападения на резиденцию ХАМАС в Тегеране. Пока нет достоверной информации о том, как он был убит и кто совершил нападение.

Тот факт, что это произошло в Тегеране, делает все событие чрезвычайно символичным и существенно ослабляет позиции Ирана на всем Ближнем Востоке. Убийство лидера значительно ослабит ХАМАС.

Эта группа потеряла большую часть своих командиров, но это не означает конец всей организации. Конечно, Израилю на какое-то время станет легче заниматься зачисткой сектора Газа, в то время как другой стороне придется заниматься своими внутренними проблемами. Разумеется, вчерашние атаки на интересы Ирана не означают, что Иран обязательно отступит, и мы можем быть уверены, что будут предприняты новые действия против Израиля, чтобы восстановить престиж Тегерана.

Россия в огне

Очень крупный пожар начался вчера в городе Екатеринбург на Урале на заводе, принадлежащем российскому государственному агентству Роскосмос; завод производит электронные системы для ракет. Он уже внесен в санкционный список США. Помимо ракетных комплексов для российского оборонного комплекса там производятся и другие электронные компоненты. Причина пожара пока неизвестна.

Сегодня вечером появились новые сообщения о пожарах, вызванных ударами беспилотников в Курской области России. Атакам подвергаются как хранилища нефтепродуктов, так и подстанции электросетей.

Из восточной части Крыма поступают сообщения о разрушенных пожарами подстанциях электрических сетей, в результате чего город Керчь остался без электричества. Подозреваются партизанские нападения.

Глава военной разведки Украины также сообщил, что два бомбардировщика Ту-122М3 были повреждены при атаке на аэродром Оленья в российской Арктике. Поскольку, по словам представителя ГУР, на восстановление самолетов уйдет несколько месяцев, можно предположить, что атака на аэродром была осуществлена ​​беспилотниками малого размера откуда-то недалеко от аэродрома.

Сегодня ночью российская армия осуществила атаку иранскими беспилотниками, основной целью которой стал Киев. По словам главы местной ПВО, это была крупнейшая атака беспилотников на столицу Украины в 2024 году. Дроны приближались к Киеву со всех сторон, всего их было уничтожено более сорока. Точная информация пока не разглашается, но, похоже, все нападавшие беспилотники были уничтожены. Эта атака также, судя по всему, является подготовкой к более масштабному ракетному удару.

На фронтах интенсивность атак российской армии не снизилась

Активность ВВС России по использованию планирующих бомб мало-помалу возросла, а количество артиллерийских атак как минимум не уменьшилось.

На Харьковском направлении ситуация такая же, как и раньше, и российская армия не смогла начать серьезное наступление.

На направлении Купянска наступление русских частей не достигло интенсивности первой половины июля, но отдельные попытки атак происходят каждый день. В направлении Лимана предпринимаются новые атаки, но результатов нет. В направлении Северска украинская армия отразила несколько атак российских частей.

Атаки в направлении Часова Яра не утихли. Есть сообщения, что российским подразделениям удалось продвинуться к северу от города, но это может быть временным перемещением. Активное наступление продолжалось в направлении Торецка, но существенно продвинуться россиянам вчера не удалось.

Под Покровском положение украинских защитников тяжелое, и большая часть атак российской армии осуществляется именно в этом направлении. Вчера также поступили сообщения о некотором прогрессе со стороны российских подразделений.

В коридоре нападения к юго-западу от Донецка российская армия в последние несколько дней начала новое, более сильное давление, кульминацией которого стала атака более крупного подразделения бронетехники позавчера. Российское командование, вероятно, надеялось немного удивить украинцев и прорвать фронт южнее направления основного удара по Покровску.

По данным украинцев, всего в атаке приняли участие 57 единиц различной бронетехники, из них 10 танков, остальные - БМП. Российская армия отступила, потеряв восемь танков. Опубликованные вчера украинским Генштабом сводки о больших потерях российских подразделений в бронетехнике получили свои примерно 30% процентов из этого боя. Массовые атаки в этом направлении продолжались и вчера, но они не дали результатов.

На Южном фронте российская армия пытается сохранить активность в районе населенных пунктов Старомайорск и Урожайное, в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей. В целом активность российской армии на Южном фронте невысока, но ожидается начало крупного наступления россиян.

Миллион дронов

Новый министр обороны России объявил, что Россия производит 4000 ударных дронов малого размера в день, а это означает, что общий объем производства составляет 120 000 дронов в месяц и, следовательно, более одного миллиона в год. Нет сомнений в том, что российское Минобороны приложило большие усилия для начала массового производства дронов, но пока нет достоверной информации о том, что такая производственная мощность действительно достигнута.

В последние дни в российских СМИ распространилась визуально оформленная картина о том, что российская армия разработала новую ракету «Искандер» большей дальности. Кроме того, сегодня в российских СМИ распространилась новость о том, что российскому истребителю нового поколения Су-35 удалось сбить украинский истребитель на расстоянии 213 километров, что считается уникальным достижением для воздушной авиации.

Все это создает впечатление новой медийной кампании российского чудо-оружия, новости о котором западные СМИ довольно открыто распространяют. Россия всеми силами пытается парализовать прибытие F-16, и в ближайшие дни следует ожидать нового ракетного удара с той же целью.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх