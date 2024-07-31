РАЙНЕР САКС Россия совершила самую крупную в этом году атаку беспилотников на Киев

В коридоре нападения к юго-западу от Донецка российская армия в последние несколько дней начала новое, более сильное давление, кульминацией которого стала атака более крупного подразделения бронетехники позавчера. Российское командование, вероятно, надеялось немного удивить украинцев и прорвать фронт южнее направления основного удара по Покровску.
По данным украинцев, всего в атаке приняли участие 57 единиц различной бронетехники, из них 10 танков, остальные - БМП. Российская армия отступила, потеряв восемь танков. Опубликованные вчера украинским Генштабом сводки о больших потерях российских подразделений в бронетехнике получили свои примерно 30% процентов из этого боя. Массовые атаки в этом направлении продолжались и вчера, но они не дали результатов.
На Южном фронте российская армия пытается сохранить активность в районе населенных пунктов Старомайорск и Урожайное, в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей. В целом активность российской армии на Южном фронте невысока, но ожидается начало крупного наступления россиян.
Миллион дронов
Новый министр обороны России объявил, что Россия производит 4000 ударных дронов малого размера в день, а это означает, что общий объем производства составляет 120 000 дронов в месяц и, следовательно, более одного миллиона в год. Нет сомнений в том, что российское Минобороны приложило большие усилия для начала массового производства дронов, но пока нет достоверной информации о том, что такая производственная мощность действительно достигнута.
В последние дни в российских СМИ распространилась визуально оформленная картина о том, что российская армия разработала новую ракету «Искандер» большей дальности. Кроме того, сегодня в российских СМИ распространилась новость о том, что российскому истребителю нового поколения Су-35 удалось сбить украинский истребитель на расстоянии 213 километров, что считается уникальным достижением для воздушной авиации.
Все это создает впечатление новой медийной кампании российского чудо-оружия, новости о котором западные СМИ довольно открыто распространяют. Россия всеми силами пытается парализовать прибытие F-16, и в ближайшие дни следует ожидать нового ракетного удара с той же целью.