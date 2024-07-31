РАЙНЕР САКС Россия совершила самую крупную в этом году атаку беспилотников на Киев

Перевод: Павел Соболев

Израильская армия вчера отреагировала на недавнюю атаку «Хезболлы» на школу на севере Израиля. В Бейруте, столице Ливана, было выявлено здание, где, по данным Израиля и ряда других источников, в итоге был убит Фуад Шукр, высокопоставленный командир «Хезболлы». Израиль ясно дал понять, что это был его ответ на нападение «Хезболлы» и что они не планируют дальнейшей эскалации.

«Хезболла» начала отрицать смерть своего командира, но не предоставила никаких подтверждений этому. Таким образом, Израиль смог продемонстрировать, что он совершает нападения только на военные объекты, в то время как «Хезболла» намеренно атакует гражданские объекты.

Кроме того, Израиль доказал, что он может осуществлять очень точные атаки на гораздо большей территории, чем это было до сих пор в Ливане, иными словами - Израиль может при необходимости уничтожить всю структуру руководства «Хезболлы». Скоро станет ясно, как «Хезболла» оценивает свое текущее положение.

В Иране «либеральный» новоизбранный президент принес присягу перед парламентом. На мероприятии присутствовали представители всех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе лидер ХАМАС Исмаил Хания. К настоящему моменту уже официально подтверждены сообщения о том, что лидер ХАМАС был убит сегодня ночью в результате нападения на резиденцию ХАМАС в Тегеране. Пока нет достоверной информации о том, как он был убит и кто совершил нападение.