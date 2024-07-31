На Юге Европы этим летом стоит адская жара. Государственные службы призывают людей прятаться днем от солнца, организовывают охлаждение в городах с помощью воды и тентов. Однако если в городе еще что-то можно поделать при помощи воды и электричества, то дикая природа беззащитна. Горят леса и местные спасатели не справляются с огненной стихией.
Галерея ⟩ Эстонский спасатель Андрей едет с коллегами тушить пылающие леса Испании: «Там безумно жарко»
Сегодня спасатели из двух эстонских команд полетели в Испанию помогать коллегам бороться с лесными и ландшафтными пожарами. Утром в гараже Ласнамяэской спасательной команды было очень людно. На полу - пара десятков ярких черно-желтых кейсов с экипировкой и чемоданы.
Несколько человек дают последние перед отъездом интервью журналистам, остальные уже мыслями далеко. Rus.Postimees попросил поделиться мыслями о предстоящей командировке старшего смены из пожарной команды Кехра Андрея Минеева.
Он рассказал, что в Испанию едут не все добровольцы, а прошедшие конкурсный отбор. По каким основным критериям отбирали спасателей для работы в Испании - это ведомо лишь руководству департамента.
Однако очевидно, что одно из важнейших требований должно быть крепкое здоровье и повышенная выносливость, поскольку работать придется в непривычно тяжелых условиях гор и аномальной жары. Минеев поедет в Ла Манчу, которая находится далеко от моря и ждать свежего ветерка там сегодня не приходится.
«Я тоже немного переживаю, как мы там будем справляться, потому что там безумно жарко. Мы в Эстонии не привыкли работать при такой температуре окружающего воздуха, но я думаю, мы справимся», - оптимистично говорит Минеев.
По его словам взаимодействие с испанскими спасателями будет происходить через руководителя каждой эстонской группы, которых сформировано три, и через специально закрепленного за иностранным подразделением связного офицера-испанца. Он же будет помогать спасателям при необходимости вне работы.
Режим в Испании будет более тяжелым, чем в Эстонии. Если дома спасатели работают сутки и затем трое суток отдыхают, отрабатывая 7-8 смен в месяц, то в Испании рабочих смен будет значительно больше. «Два дня работаем, день отдыхаем, три дня работаем, день отдыхаем», - объяснил командировочный режим Минеев.
На вопрос, не хочет ли спасатель остаться после командировки в Испании чтобы отдохнуть он ответил: «Не знаю. Может мне через две недели работы вообще больше не захочется в Испанию. А может и наоборот, так понравится, что захочется остаться. Поработаем и будет видно». Невозможно не согласиться - ходить в огонь в каске в сорокаградусную жару - работа не дня всех.
Эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс объясняет, что помощь коллегам позволяет и нашим спасателям получить дополнительный опыт, который невозможно приобрести в Эстонии.
Летние лесные пожары в последние годы стали серьезной проблемой в Южной Европе. Пожары достигают огромных масштабов и наносят разрушительный ущерб.
Ни одна страна не располагает ресурсами, достаточными для борьбы с огненной стихией на сотнях квадратных километров, поэтому на помощь приглашают команды из других стран. В этом году помощи попросили Испания, Франция, Греция и Португалия.
В прошлом году на помощь в борьбе с лесными пожарами пришли спасатели из 10 стран, а в этом году - из 12 стран. 95% расходов принимающей страны покрывает Европейская комиссия. 75% транспортных расходов Эстонии покрывает Европейский Союз.
В каждом отряде будет по 20 человек, и находиться на месте они будут две недели. Первый отряд будет работать с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании в Кастилья-Ла-Манче, второй отряд - с 15 августа по 31 августа на северо-западе Испании в Галисии.
Оба места, куда отправляются спасатели, горные, причем регион Галисия является одним из самых лесистых регионов Испании. Различные условия требуют и различного оборудования. Спасатели получат легкую однослойную одежду для тушения пожаров и более легкий шлем, который лучше пропускает воздух.
Спасателей обеспечат защитными очками, подходящей для такой работы и ландшафта обувью. Не везде можно проехать на специальном транспорте и спасателям придется много ходить пешком по гористой местности.