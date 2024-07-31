Галерея Эстонский спасатель Андрей едет с коллегами тушить пылающие леса Испании: «Там безумно жарко»

Режим в Испании будет более тяжелым, чем в Эстонии. Если дома спасатели работают сутки и затем трое суток отдыхают, отрабатывая 7-8 смен в месяц, то в Испании рабочих смен будет значительно больше. «Два дня работаем, день отдыхаем, три дня работаем, день отдыхаем», - объяснил командировочный режим Минеев.

На вопрос, не хочет ли спасатель остаться после командировки в Испании чтобы отдохнуть он ответил: «Не знаю. Может мне через две недели работы вообще больше не захочется в Испанию. А может и наоборот, так понравится, что захочется остаться. Поработаем и будет видно». Невозможно не согласиться - ходить в огонь в каске в сорокаградусную жару - работа не дня всех.

Эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс объясняет, что помощь коллегам позволяет и нашим спасателям получить дополнительный опыт, который невозможно приобрести в Эстонии.

Летние лесные пожары в последние годы стали серьезной проблемой в Южной Европе. Пожары достигают огромных масштабов и наносят разрушительный ущерб.

Ни одна страна не располагает ресурсами, достаточными для борьбы с огненной стихией на сотнях квадратных километров, поэтому на помощь приглашают команды из других стран. В этом году помощи попросили Испания, Франция, Греция и Португалия.

В прошлом году на помощь в борьбе с лесными пожарами пришли спасатели из 10 стран, а в этом году - из 12 стран. 95% расходов принимающей страны покрывает Европейская комиссия. 75% транспортных расходов Эстонии покрывает Европейский Союз.