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Будущий водитель: можно ли на экзамене по вождению ехать быстрее 90 км/ч?

Дмитрий Рая
, pепортер
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Учебная езда.
Учебная езда. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Жизнь показывает, что как будущие обладатели водительских прав, так и водители с большим стажем могут сильно расходиться во мнении относительно той или иной статьи Закона о дорожном движении. Иногда поиск верного ответа может оказаться непростой задачей.

«Я только недавно закончил автошколу и мне предстоит сдача экзаменов в Транспортном департаменте. И хотя вожу я неплохо, все равно боюсь завалить экзамен, потому что инструктор в школе, друзья и люди в интернете говорят совершенно противоположные вещи, когда дело касается скорости движения за пределами населенного пункта», - поделился своими переживаниями Анатолий.

По его словам, он так и не смог получить достоверный ответ на следующий вопрос: «Если на экзамене по вождению выехать за пределы населенного пункта и знак будет разрешать ехать 110 км/ч, могу ли я разгоняться до этой скорости или должен ехать не более 90 км/ч?»

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