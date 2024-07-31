Жизнь показывает, что как будущие обладатели водительских прав, так и водители с большим стажем могут сильно расходиться во мнении относительно той или иной статьи Закона о дорожном движении. Иногда поиск верного ответа может оказаться непростой задачей.
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Будущий водитель: можно ли на экзамене по вождению ехать быстрее 90 км/ч?
«Я только недавно закончил автошколу и мне предстоит сдача экзаменов в Транспортном департаменте. И хотя вожу я неплохо, все равно боюсь завалить экзамен, потому что инструктор в школе, друзья и люди в интернете говорят совершенно противоположные вещи, когда дело касается скорости движения за пределами населенного пункта», - поделился своими переживаниями Анатолий.
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