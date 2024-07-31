Будущий водитель: можно ли на экзамене по вождению ехать быстрее 90 км/ч?

«Я только недавно закончил автошколу и мне предстоит сдача экзаменов в Транспортном департаменте. И хотя вожу я неплохо, все равно боюсь завалить экзамен, потому что инструктор в школе, друзья и люди в интернете говорят совершенно противоположные вещи, когда дело касается скорости движения за пределами населенного пункта», - поделился своими переживаниями Анатолий.

По его словам, он так и не смог получить достоверный ответ на следующий вопрос: «Если на экзамене по вождению выехать за пределы населенного пункта и знак будет разрешать ехать 110 км/ч, могу ли я разгоняться до этой скорости или должен ехать не более 90 км/ч?»