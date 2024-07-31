Серго, пропавший у побережья Рухну, был найден мертвым

13 июля он отправился с группой туристов на гидроциклах из латвийского порта Роя в сторону острова Рухну. Из-за технической неисправности он и еще один участник отстали от других.

В то время как второй участник смог самостоятельно добраться до побережья Рухну, Серго этого сделать не удалось. Его искали как в Латвии, так и в Эстонии с помощью полиции и добровольцев.

Поиски, продолжавшиеся 18 дней на море и на суше, завершились во вторник вечером около 21 часа, когда на пляже Гарциемс недалеко от Риги было найдено тело утонувшего Серго.

Глава фонда Kadunud Ааре Рюйтель подтвердил, в среду утром, что найденное тело принадлежит Серго.

«Представитель фонда Kadunud и близкий родственник пропавшего сообщили полиции Эстонии поздно вечером, что тело Серго найдено на латвийском побережье. Более подробной информации пока нет», - сообщила представитель пресс-службы Департамента полиции и пограничной охраны Хеди Таммелехт.