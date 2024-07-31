В минувшую пятницу в Эстонии была обнаружена необыкновенная красавица – Hemipilia cucullata с нежными цветками, по-эстонски sale tanukeel. По-русски растение может называться хемипилия клобучковая.
Для подписчиков
Потрясающая находка: новый вид орхидей на краю Эстонии
В конце прошлой недели исследователи орхидей Райнар Курбель и Тоомас Хирзе занимались своей обычной рутинной работой. Но им повезло.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.