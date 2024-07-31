Потрясающая находка: новый вид орхидей на краю Эстонии

В пятницу они возвращались из Латвии с поисков орхидей. Сезон цветения орхидных постепенно подходит к концу, поэтому они искали поздние виды орхидей, чтобы сфотографировать. «Мы, так сказать, охотились. Нам повезло, далеко идти не пришлось. Как только я увидел хемипилия клобучковая, все остальное утратило смысл», – рассказал Курбель о найденной чуть ранее и в Латвии редкости.