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Потрясающая находка: новый вид орхидей на краю Эстонии

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26 июля 2024 года в Эстонии был обнаружен новый вид орхидей Hemipilia cucullata с эстонским названием sale tanukeel.
26 июля 2024 года в Эстонии был обнаружен новый вид орхидей Hemipilia cucullata с эстонским названием sale tanukeel. Фото: Rainar Kurbel

В минувшую пятницу в Эстонии была обнаружена необыкновенная красавица – Hemipilia cucullata с нежными цветками, по-эстонски sale tanukeel. По-русски растение может называться хемипилия клобучковая.

В конце прошлой недели исследователи орхидей Райнар Курбель и Тоомас Хирзе занимались своей обычной рутинной работой. Но им повезло.

В пятницу они возвращались из Латвии с поисков орхидей. Сезон цветения орхидных постепенно подходит к концу, поэтому они искали поздние виды орхидей, чтобы сфотографировать. «Мы, так сказать, охотились. Нам повезло, далеко идти не пришлось. Как только я увидел хемипилия клобучковая, все остальное утратило смысл», – рассказал Курбель о найденной чуть ранее и в Латвии редкости.

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