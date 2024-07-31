Глава МИД Венгрии: страны Балтии начали пропагандистскую кампанию против нашей страны

По словам министра иностранных дел Венгрии, критика стран Балтии основана на детской заблуждении, поскольку граждане России и Беларуси по-прежнему нуждаются в визе для въезда в Шенгенскую зону, а их разрешения на проживание выдаются в рамках законных процедур, как сообщает The Budapest Times.