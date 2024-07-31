Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал критику стран Балтии в адрес решения Венгрии упростить правила ввоза рабочей силы, включая из России и Беларуси, пропагандистской кампанией.
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Глава МИД Венгрии: страны Балтии начали пропагандистскую кампанию против нашей страны
Перевод: Валерия Ермакова
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