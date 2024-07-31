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Глава МИД Венгрии: страны Балтии начали пропагандистскую кампанию против нашей страны

Андрес Эйнманн
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: JOHN THYS/AFP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал критику стран Балтии в адрес решения Венгрии упростить правила ввоза рабочей силы, включая из России и Беларуси, пропагандистской кампанией.

Перевод: Валерия Ермакова

По словам министра иностранных дел Венгрии, критика стран Балтии основана на детской заблуждении, поскольку граждане России и Беларуси по-прежнему нуждаются в визе для въезда в Шенгенскую зону, а их разрешения на проживание выдаются в рамках законных процедур, как сообщает The Budapest Times.

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