Подозрения в шпионаже в пользу России: в парламенте Молдовы проходят обыски

Пресс-секретарь Службы информации и безопасности Даниэла Мынзат уточнила, что обыски проходят совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. О каком уголовном деле идёт речь, она не уточнила. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.

Источники «Радио Свободная Европа» сообщают, что расследование ведётся по делу о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянгэ. По словам собеседников издания, чиновник был пойман с поличным, когда передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.

По данным источников издания NewsMaker, обыски связаны с расследованием дела об измене родине.