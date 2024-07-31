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Подозрения в шпионаже в пользу России: в парламенте Молдовы проходят обыски

rus.postimees.ee
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Парламент Молдовы
Парламент Молдовы Фото: DW

В Кишинёве сегодня проходят обыски в здании парламента Молдовы в рамках уголовного дела. Как сообщает «Радио Свободная Европа», речь может идти о шпионаже.

Пресс-секретарь Службы информации и безопасности Даниэла Мынзат уточнила, что обыски проходят совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. О каком уголовном деле идёт речь, она не уточнила. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.

Источники «Радио Свободная Европа» сообщают, что расследование ведётся по делу о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянгэ. По словам собеседников издания, чиновник был пойман с поличным, когда передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.

По данным источников издания NewsMaker, обыски связаны с расследованием дела об измене родине.

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