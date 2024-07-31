С 2 по 4 августа работы по реконструкции и капитальному ремонту железнодорожного переезда в Кейла изменят расписание поездов западного направления. В течение этого времени автобусы будут заменять поезда на маршруте Кейла-Палдиски для девяти утренних и вечерних рейсов, сообщает Elron.
Ремонт железной дороги изменит расписание поездов западного направления
«В Кейла проходит капитальный ремонт железнодорожного переезда и контактной сети для электропоездов. Работы будут проводиться с 2 по 3 августа вечером и с 3 по 4 августа ранним утром, с 20:30 до 8:30», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.
«Ремонт затронет девять рейсов с пятницы по воскресенье. В это время вместо поездов будут курсировать автобусы», - добавил он.
Остановка для автобусов будет обозначена специальными знаками в цветах Elron. Новое расписание можно найти на сайте компании.
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