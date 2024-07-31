Ремонт железной дороги изменит расписание поездов западного направления

С 2 по 4 августа работы по реконструкции и капитальному ремонту железнодорожного переезда в Кейла изменят расписание поездов западного направления. В течение этого времени автобусы будут заменять поезда на маршруте Кейла-Палдиски для девяти утренних и вечерних рейсов, сообщает Elron.