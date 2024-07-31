Статистика Банка Эстонии: просроченных кредитов становится все больше

Домохозяйства заключили новые контракты на сумму около 19 млн евро на срочные и сберегательные депозиты во втором квартале. Это на миллион евро меньше, чем в предыдущем квартале, но на 5 млн евро больше, чем годом ранее. Среди этих депозитов преобладали срочные депозиты на срок до двух лет.

Были заключены и новые контракты с компаниями на сумму 3 млн евро на срочные и сберегательные депозиты, что на 4 млн евро меньше, чем в предыдущем квартале. Среди новых депозитов преобладали срочные депозиты на срок до одного года.

Объем кредитов компаниям составил 83 млн евро, что на 3 млн евро меньше за год. Среди заемщиков преобладали компании недвижимости, а объем кредитов им составил 40 млн евро.

Объем кредитов домохозяйствам составил 32 млн евро в конце второго квартала, что на 7 млн евро больше, чем годом ранее. Рост объема кредитов за год в основном связан с передачей портфеля кредитов от некредитной организации в третьем квартале 2023 года. Большинство кредитов домохозяйствам (72%) были с сроком погашения более пяти лет.

Средняя процентная ставка по новым срочным и сберегательным депозитам домохозяйств составила 7,29%, что на 0,04 процентного пункта ниже, чем в предыдущем квартале, но на 0,61 процентного пункта выше, чем годом ранее. Средняя процентная ставка для компаний составила 6,53%, что на 0,65 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале, и на 0,42 процентного пункта выше, чем годом ранее.

Средняя процентная ставка по новым кредитам домохозяйствам составила 12,47%. Это на 0,90 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале, и на 0,62 процентного пункта выше, чем годом ранее. Средняя процентная ставка по новым кредитам компаниям была ниже и составила 11,45%, что на 2,18 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале.