Объем просроченных кредитов в кредитно-сберегательных обществах за год почти удвоился. Такую статистику приводит Банк Эстонии, анализируя данные за второй квартал 2024 года.
Статистика Банка Эстонии: просроченных кредитов становится все больше
В конце второго квартала в Эстонии насчитывалось 15 кредитно-сберегательных обществ с 13 433 членами, что на 145 меньше, чем в предыдущем квартале, и на 346 меньше, чем в то же время годом ранее. На разницу по сравнению с предыдущим кварталом повлияло прекращение деятельности двух обществ во втором квартале 2024 года, пояснили эксперты Банка Эстонии.
Совокупный баланс кредитно-сберегательных обществ составил 144 миллиона евро: на 1% или на 1 миллион евро меньше, чем в предыдущем квартале, но на 6,8% или на 9 миллионов евро больше, чем годом ранее. Большинство активов составили кредиты компаниям, а наибольшую часть их обязательств составляли депозиты, привлеченные от домохозяйств.
Прибыль кредитно-сберегательных обществ во втором квартале составила около 546 000 евро. В предыдущем квартале они получили прибыль в размере 411 000 евро, а во втором квартале прошлого года – 202 000 евро.
Сумма просроченных кредитов на срок более 60 дней составила 5,8 млн евро, это 5,1% от общего портфеля кредитов. Показатель вырос на три миллиона евро по сравнению с годом ранее, то есть объем этих кредитов почти удвоился.
Объем депозитов домохозяйств составил 92 млн евро в конце второго квартала, что на 3 млн евро меньше, чем в предыдущем квартале, но на 0,1 миллиона евро больше, чем годом ранее. Наибольшую долю депозитов домохозяйств составляли срочные депозиты на срок до одного года, которых было на сумму 43 млн евро.
Объем депозитов компаний составил почти 15 млн евро, увеличившись более чем вдвое за год. Большинство корпоративных депозитов на сумму 11 млн евро также были в срочных депозитах на срок до одного года.
Домохозяйства заключили новые контракты на сумму около 19 млн евро на срочные и сберегательные депозиты во втором квартале. Это на миллион евро меньше, чем в предыдущем квартале, но на 5 млн евро больше, чем годом ранее. Среди этих депозитов преобладали срочные депозиты на срок до двух лет.
Были заключены и новые контракты с компаниями на сумму 3 млн евро на срочные и сберегательные депозиты, что на 4 млн евро меньше, чем в предыдущем квартале. Среди новых депозитов преобладали срочные депозиты на срок до одного года.
Объем кредитов компаниям составил 83 млн евро, что на 3 млн евро меньше за год. Среди заемщиков преобладали компании недвижимости, а объем кредитов им составил 40 млн евро.
Объем кредитов домохозяйствам составил 32 млн евро в конце второго квартала, что на 7 млн евро больше, чем годом ранее. Рост объема кредитов за год в основном связан с передачей портфеля кредитов от некредитной организации в третьем квартале 2023 года. Большинство кредитов домохозяйствам (72%) были с сроком погашения более пяти лет.
Средняя процентная ставка по новым срочным и сберегательным депозитам домохозяйств составила 7,29%, что на 0,04 процентного пункта ниже, чем в предыдущем квартале, но на 0,61 процентного пункта выше, чем годом ранее. Средняя процентная ставка для компаний составила 6,53%, что на 0,65 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале, и на 0,42 процентного пункта выше, чем годом ранее.
Средняя процентная ставка по новым кредитам домохозяйствам составила 12,47%. Это на 0,90 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале, и на 0,62 процентного пункта выше, чем годом ранее. Средняя процентная ставка по новым кредитам компаниям была ниже и составила 11,45%, что на 2,18 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале.