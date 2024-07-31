Полиция задержала укравших велосипеды иностранцев

Полиция сообщила, что ночью на улице Ряэма был украден велосипед марки Scott, который стоял перед домом.

В ту же ночь полицейский патруль задержал на Таллиннском шоссе в Пярну двух подозреваемых, которые ехали на велосипедах и при этом толкали рядом с собой другие велосипеды.