Полиция в ночь на среду задержала в Пярну двоих литовцев, укравших велосипеды.
Полиция задержала укравших велосипеды иностранцев
Полиция сообщила, что ночью на улице Ряэма был украден велосипед марки Scott, который стоял перед домом.
В ту же ночь полицейский патруль задержал на Таллиннском шоссе в Пярну двух подозреваемых, которые ехали на велосипедах и при этом толкали рядом с собой другие велосипеды.
Задержанными оказались граждане Литвы, мужчины 31 и 32 лет.
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