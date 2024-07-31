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Полиция задержала укравших велосипеды иностранцев

BNS
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Полиция в ночь на среду задержала в Пярну двоих литовцев, укравших велосипеды.

Полиция сообщила, что ночью на улице Ряэма был украден велосипед марки Scott, который стоял перед домом.

В ту же ночь полицейский патруль задержал на Таллиннском шоссе в Пярну двух подозреваемых, которые ехали на велосипедах и при этом толкали рядом с собой другие велосипеды.

Задержанными оказались граждане Литвы, мужчины 31 и 32 лет.

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