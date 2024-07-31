Ночные автобусы в Таллинне пользуются популярностью: «Люди все чаще предпочитают не ночевать дома»

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что в Таллинне, как и в других европейских столицах, введение ночных автобусов оправдалось. «С долей шутки можно сказать, что общественный транспорт Таллинна настолько улучшился, что люди все чаще предпочитают не ночевать дома, а кататься по городу на автобусе. Но если говорить серьезно, число пассажиров свидетельствует о том, что горожане явно нуждаются в подобной услуге», - сказал Ярван.

С января по апрель 2024 года в выходные ночными автобусами пользовались в среднем 1400-1650 человек, тогда как в мае и июне - более 2000. В мае среднее число пассажиров ночных автобусов в выходные составило 2150 человек, в июне - уже 2440 человек.

Примерно столько же пассажиров насчитывалось и прошлым летом, но следует учитывать, что тогда, во время пилотного проекта, ночные автобусы ходили также в ночь с четверга на пятницу. Результаты показывают, что по завершении пилотного проекта благодаря корректировке расписания и дней отправления эффективность услуги выросла.

Ночные автобусы, курсирующие в ранние часы субботы и воскресенья, по-прежнему пользуются наибольшей популярностью в период с 00:30 до 02:00, самое популярное отправление - в 00:30.

Советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс подчеркнула, что ночные автобусы дают по выходным возможность безопасно передвигаться по городу поздно вечером и рано утром. «За более чем год работы ночных автобусов в столице не произошло ни одного серьезного инцидента. Это подтверждает, что ночные автобусы – безопасный способ передвижения в ночное время», - добавила Метс.

В Таллинне шесть ночных автобусных линий: маршрут № 91 в направлении Мустамяэ, № 92 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 в направлении Пельгуранна, № 94 в направлении Прийсле, № 95 в направлении Viimsi keskus и № 96 в направлении Вана-Пяэскюла. Ночные автобусы отправляются от остановки уездных автобусов на Балтийском вокзале.

Ночные автобусы ходят в субботу и воскресенье с половины первого ночи до половины четвертого утра с интервалом в 30 минут (последнее отправление - только с Балтийского вокзала в направлении из города). Расписание можно посмотреть здесь.